Un distrugător american a doborât trei drone în Marea Roşie. Nave avariate!

Un distrugător american a doborât trei drone în timp ce acorda asistenţă navelor comerciale din Marea Roşie vizate de atacuri dinspre Yemen, a anunţat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) într-un comunicat, transmite agenţia AFP.„Au avut loc patru atacuri asupra a trei nave comerciale care operează în apele internaţionale din sudul Mării Roşii”, a declarat CENTCOM într-un comunicat. „Distrugatorul din clasa Arleigh-Burke USS Carney a răspuns la apelurile de urgenţă ale navelor şi le-a oferit asistenţă, a doborât trei drone care se îndreptau spre nava de război”, se mai precizează în comunicat.USS Carney a detectat o rachetă, trasă dintr-o zonă din Yemen controlată de rebelii houthi susţinuţi de Iran, care a aterizat lângă nava Unity Explorer, sub pavilion Bahamas. Nava a raportat apoi avarii minore de la o altă rachetă provenind dintr-o zonă controlată de rebeli.Nava Number Nine, un cargou sub pavilion panamez, a informat că a fost avariată de o rachetă provenind din Yemen, fără a raporta victime.Sophie II, sub pavilion panamez, a indicat că a fost şi ea lovită, fără a suferi pagube semnificative.