A șaptea ediție a Galei MERITO premiază astăzi excelența la catedră

Astăzi, 18 mai, începând cu ora 18,30, o nouă generație de 14 profesori valoroși va fi premiată în cadrul celei de-a șaptea ediții a Galei MERITO, la finalul primei zile de RBL (Romanian Business Leaders) Summit. Participarea la evenimentul în format fizic se face doar pe bază de invitaţie. Evenimentul va fi transmis în direct şi va putea fi urmărit pe pagina Proiectul MERITO.De șapte ani, prin proiectul MERITO aducem în fața publicului și în lumina reflectoarelor profesori care găsesc modalități creative de a implica elevii în lecție, care lucrează cu pasiunile și aptitudinile elevilor, care cresc nivelul acestora şi care angrenează comunitatea locală în creșterea calității educației în școală. Până acum, 67 de cadre didactice au pășit pe scenă. La Gala MERITO 2022 premiem 14 profesori din toată ţara, din mediul rural, comunităţi dezavantajate sau şcoli de oraş, cu performanţe deosebite. Profesorii laureaţi au fost selectați din peste 350 de recomandări procesate, validate online şi în teritoriu, de către un juriu format din membri RBL şi ai echipei MERITO, în urma unui proces de selecţie de aproape 1 an de zile, în funcție de gradul de inovație la clasă și în afara acesteia în ultimii 2 ani și de măsura în care contribuie la învăţarea altor cadre didactice.Profesorii selectați în generația 2022, din învăţământul preuniversitar public, merită recunoașterea și mulțumirile oferite la scenă deschisă, din partea comunității Romanian Business Leaders, a generațiilor anterioare MERITO și profesioniștilor din educație pe care îi vom avea alături de noi, atât offline, cât și online.Ideea proiectului MERITO a luat naștere RBLSummit 2015, din nevoia de a crea contexte în care dascălii să fie apreciați, să lucreze împreună și să-și împărtășească experiența pentru învățarea altor profesori. În timp, am crescut şi consolidat comunitatea de profesori valoroşi, în care investim continuu, iar cauza noastră s-a cristalizat spre a transforma meseria de profesor în România, în sensul de a o recredibiliza şi a o profesionaliza.„Vrem să îi descoperim pe profesorii valoroși şi inovatori din România. Nu le-am mulțumit destul pentru rolul pe care îl joacă în societate: ei sunt formatori de oameni. E momentul să îndreptăm acest lucru – să le arătăm recunoștința noastră, respectul nostru, pentru că sunt parte din elita profesioniștilor României. Numai cu o educație de bună şi înaltă calitate putem să fim o țară respectată, apreciată şi stăpâna pe viitorul ei”, spunea atunci, la început, Măriuca Talpeș, inițiatoarea ideii, lider de proiect și co-fondator Bitdefender.Până în prezent, 67 de cadre didactice au urcat pe scena Galei Merito, în cele șase ediții anuale, care reprezintă "cel mai emoţionant moment din Summit". Au fost aplaudate de publicul din sală (profesori, oameni din business şi profesionişti din societatea civilă) și de cel de acasă, care a urmărit transmisiunea online, și au primit mesaje video de mulțumire din partea foștilor elevi. Profesorii MERITO sunt recompensați cu câte 1.500 de euro, un trofeu și o diplomă, iar apoi investim continuu în dezvoltarea acestora ca experţi-practicieni "de la firul ierbii", pentru a-şi difuza expertiza către 50.000 de cadre didactice din sistem, în următorii ani.“MERITO a deschis o fereastră prin care foşti şi actuali elevi, oameni pe care i-am tratat mereu cu dragoste şi simpatie, au vârât capul şi mi-au mulţumit cald şi sincer pentru infinitezimala, dar esenţiala diferenţă pe care, spun ei, am făcut-o în viaţa lor. Poate părea puţin, pentru mine e enorm. E o gură de aer. E de ajuns ca să mai continui o vreme. Le mulţumesc!” - Doru Căstăian, profesor MERITO 2018 de Ştiinţe Socio-Umane la Galaţi.