Când statisticile mistifică adevărul. A aflat și Ligia Deca "jalea" de la admiterea în licee

Surprinzătoare este, însă, declarația ministrului Educației, Ligia Deca, venită parcă din alt… film, care a încercat să deturneze „problema” afirmând că „problema nu este neapărat bursa de merit, ci cum ajung copiii la clasa a IX-a să fie repartizați cu medii sub o notă de trecere”, a spus la Antena 1.





Ce să vezi? Se discută de atât timp despre faptul că ar trebui să se intervină asupra trierii viitorilor liceeni. În mandatul Ecaterinei Andronescu, se vorbea de o limitare a admiterii în clasa a IX-a a elevilor până la media 5, restul urmând a fi redirecționați către școlile profesionale. Școli care sunt într-un declin tocmai din cauza falsului „stigmat” și a snobismului multor părinți care, în ciuda faptului că sunt conștienți că nu au copii de liceu, îi „împing” până la facultate.





În județul Constanța, doar „survolând” repartizarea afișată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean, am constatat că la Liceul Agricol Poarta Albă, unde sunt 18 locuri, primul bursier de merit are media 6,50, iar ultimul 4,90; la Liceul „Regele Carol I” Ostrov (24 locuri) primul are media 5,95, iar ultimul bursier 4,85; la Liceul „Nicolae Titulescu” Medgidia (28 locuri) – primul are media 6,05, iar ultimul 4,97.





Aplicând același 30% și la cei admiși în licee tehnologice din municipiu, precum „Dimitrie Leonida” sau „Pontica“, se ajunge tot la medii jenante de sub 4.





Oare profesorii care au transmis aceste statistici la inspectoratele școlare sau chiar „generalii” din țară să nu-i fi atras atenția ministrului că se ajunge la o astfel de grozăvie atunci când legea s-a aflat în consultare publică?







Beneficiari de burse din scripte





Conform unei statistici făcute publice de Ministerul Educației, numărul de burse pentru fiecare dintre categorii pe luna octombrie a acestui an școlar, așa cum a rezultat din datele transmise de inspectoratele școlare județene, se prezintă astfel:



Bursa de excelență olimpică I: 170 de beneficiari



Bursa de excelență olimpică II: 2.750 de beneficiari



Bursa de merit: 459.883 de beneficiari



Bursa socială: 736.635 de beneficiari



Bursa tehnologică: 82.512 beneficiari





Bursa pentru încurajarea participării la educație și prevenirea abandonului școlar pentru mamele minore: 731 de beneficiare.



„Bursa de merit înlocuiește bursa de merit și bursa de studiu, așa cum erau prevăzute înainte de intrarea în vigoare la Legii nr. 198/2023, și se acordă mai multor categorii de beneficiari, așa cum sunt prevăzuți în cuprinsul art. 7, alin. (1) din Metodologia de acordare a burselor școlare. Scopul burselor de merit care se acordă primilor 30% dintre elevii fiecărei clase, în ordinea descrescătoare a mediilor anuale, este de a stimula progresul școlar individual, prin raportare la colectivul de elevi din care beneficiarii fac parte, precum și îmbunătățirea mediei naționale a rezultatelor obținute de elevi, luând în calcul contextele de învățare diferite”, se precizează în comunicatul transmis de biroul de presă al ministerului de resort.





Într-o intervenție de la finele săptămânii trecute, secretarul de stat Florin Lixandru a declarat că se lucrează la remedierea acestei „anomalii”. „Am discutat la nivelul conducerii ministerului şi acest lucru poate fi remediat doar prin modificarea legii. Legea poate fi modificată printr-o ordonanţă de urgenţă sau printr-o iniţiativă parlamentară”, a transmis Lixandru.