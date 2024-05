Cei mai buni matematicieni s-au reunit la Concursul ”N.N. Mihăileanu”, găzduit de Colegiul ”Mircea”

Într-o perioadă deosebit de dinamică pentru școală, care abundă în evenimente specifice finalului de an școlar, un eveniment emblematic marchează viața Colegiului Național Mircea cel Bătrân: Concursul Național de Matematică „N.N. Mihăileanu”, ajuns anul acesta la cea de-a XXIII-a ediție.Concursul, organizat de Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, sub egida Alianței Colegiilor Centenare din România și în parteneriat cu Filiala Constanța a Societății de Științe Matematice din România, aduce la start vineri 31 mai 2024, 114 elevi, din clasele VII-XII din multe colțuri ale țării (Constanța, București, Tulcea, Galați, Prahova, Dolj, Ialomița și Iași). Acceptând provocarea matematică, concurenții sunt dornici să se numere printre laureații din acest an și, de ce nu, să-și adjudece Marele Premiu.Premierea va avea loc sâmbătă, 1 iunie la sediul Colegiului și va fi onorată de prezența domnului prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din Romania precum și a domnului profesor George Cazacu, președintele Alianței Colegilor Centenare din România.De remarcat susținerea substanțială de care s-a bucurat Concursul N.N. Mihăileanu din partea COMVEX S.A. prin directorul său general, Viorel Panait, el însuși absolvent al Colegiului și atașat în continuare valorilor școlii care l-a format.