Competiție pentru obținerea unei mobilități Erasmus Plus, la Universitatea „Ovidius”

Universitatea „Ovidius” organizează, în perioada 21 februarie - 04 martie 2022, o nouă competiție pentru obținerea unei mobilități Erasmus Plus, de studiu sau de practică, informează ec. drd. Răzvan-Ionuţ Drugă, referent în cadrul biroului de specialitate.Conform sursei citate, la competiție pot participa toți studenții UOC, de la toate ciclurile de studii, indiferent de specializarea sau anul în care aceștia sunt înmatriculați. Mobilitățile vor putea fi desfășurate doar în țările Programului: statele membre ale Uniunii Europene, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Republica Macedonia de Nord, Serbia sau Turcia.Persoanele care vor beneficia de o mobilitate de studiu vor primi un grant cuprins între 540 și 600 euro/lună, în timp ce studenții care vor beneficia de o mobilitate de practică vor primi un grant cuprins între 670 și 720 euro/lună, în funcție de țara de destinație. De asemenea, pentru candidații cu oportunități reduse, în cazul în care obțin o bursă de studiu, programul mai poate oferi un sprijin suplimentar, în funcție de bugetul disponibil, în valoare de 250 euro/lună. În același timp, participanții cu nevoi speciale pot primi fonduri suplimentare pentru efectuarea mobilității, acordate pe principiul costurilor reale.Dosarele de candidatură pot fi depuse doar în format electronic, urmărind pașii menționați în anunțul competiției, disponibil la următorul link: https://tinyurl.com/2p8znkn6 .Începând cu anul 2021, programul mai oferă o nouă oportunitate pentru studenți, reprezentată de mobilitățile fizice de scurtă durată ce se pot desfășura pe o perioadă cuprinsă între 5 și 30 de zile. O nouă competiție dedicată acestor burse va fi lansată în lunile următoare de echipa Biroului pentru Programul Erasmus Plus.