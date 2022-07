Curs pentru voluntari, adresat elevilor de gimnaziu și liceu

Asociația TEAM (Together Everyone Achieves More) organizează un nou curs gratuit de formare lideri de tineret, pentru elevii claselor VII-VIII, respectiv liceeni (IX-XII).Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Constanța va fi gazda luni, 11 iulie, și marți, 12 iulie, între orele 9 – 17, tuturor celor care își doresc să nu irosească această vacanță și să achiziționeze informații și experiențe noi, cu o echipă care și-a dovedit nu numai eficiența, dar mai ales statornicia.Pentru înscrieri și întrebări, apelați 0726684765.