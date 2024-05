Noi activități de orientare în carieră la Liceul Teoretic „Ovidius”

Zilele trecute, Liceul Teoretic „Ovidius” a fost gazda celei de-a doua întâlniri transnaționale a partenerilor din proiectul „My Compass - Enabling students’ agency in their route to the future”. Potrivit reprezentanților unității de învățământ, la întâlnirea din 13-14 mai 2024 au participat din partea instituției coordonatoare a proiectului, Istituto Omnicomprensivo Orte (Italia), directoarea acestuia, prof. Viviana Ranucci, prof. Sara Signorelli şi prof. Elisa Lupidi. Alături de ceilalți invitați, Giulia Garaffo, Emiliano Fedeli, Raquel Ribeiro, Sandra Santos, Eleni Pappa şi Petros Tzagkarakis s-a aflat echipa de proiect a Liceului Teoretic „Ovidius”, formată din profesorii Rodica Crăciun, Carmen Bucovală, Alina Chirilă și prof. Alina Nițu.Acest proiect îşi propune să ofere cadrelor didactice noi instrumente şi metode cu ajutorul cărora să îi îndrume pe elevi în procesul de alegere a drumului lor educațional şi profesional. „Întâlnirea a facilitat stabilirea următorilor pași şi responsabilități în crearea modelelor şi metodelor de consiliere şi îndrumare care urmează să fie experimentate în fiecare din cele trei şcoli partenere, în anul şcolar 2024-2025. În acest scop a avut loc, deja, o sesiune de formare online livrată de psihologul Silvia Fabbi, cuprinzând aspectele esenţiale în construirea de modele de consiliere adecvate. Ulterior acesteia, partenerii au decis asupra elementelor comune sistemelor de educaţie naţionale şi asupra particularităţilor de care vor ţine cont în dezvoltarea îndrumărilor de consiliere pentru profesorii din ţările lor. Modelele de «career conversation» au ca obiectiv îndrumarea tinerilor liceeni ţinând cont nu doar de abilităţile lor, dar şi de aspiraţiile, visurile şi dorinţele lor”, au precizat reprezentanţii liceului constănţean.