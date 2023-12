Premiile Academiei Române pentru anul 2021

Academia Română va decerna joi, 7 decembrie 2023, începând cu ora 10, în Aula Academiei, premiile pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2021. Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române, începând cu ora 10, în prezența membrilor Adunării Generale.Premiile se acordă, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secții științifice ale Academiei Române și anume: literatură și filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, științe tehnice, științe geonomice, tehnologia informației, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, științe economice și juridice, sociologie, psihologie, filosofie, teologie, arte plastice, teatru și muzică.Istoricul Premiilor Academiei Române și Regulamentul de acordare sunt disponibile pe site-ul instituției, în secțiunea Premii.În cadrul evenimentului, Academia Română va acorda 3 diplome „Meritul Academic“ și 10 diplome „Distincția Culturală“.Lista completă a premiilor și a diplomelor acordate se găsește mai jos, precum și pe site-ul Academiei Române.I. FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ1. Premiul „Timotei Cipariu“Lucrarea: Antim Ivireanul, Evanghelie, 1697. Ediție critică și studiu filologico-lingvistic.Autoare: Roxana Vieru și Adina Chirilă2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“Lucrarea: Repertoriu al schimbărilor de nume (1895-1946), vol. I-IIAutoare: Ioana Gafton3. Premiul „Ion Creangă“ – Nu se acordă4. Premiul „Titu Maiorescu“Lucrarea: Finnegans Wake, 628 – Romanul întunericuluiAutor: Mircea Mihăieș5. Premiul „Lucian Blaga“Lucrarea: I. Negoițescu – Radu Stanca. Un roman epistolar. Ediție integralăAutori: Ioan Cristescu și Ionel-Mircea Vartic6. Premiul „Mihai Eminescu“ – Nu se acordă7. Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordăII. ȘTIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE1. Premiul „Vasile Pârvan“Lucrarea: Rendre la couronne au Christ. Étude sur la fin de l'idée impériale byzantineAutor: Petre-Radu Guran2. Premiul „Dimitrie Onciul“Lucrarea: „Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui“. Chipuri sfinte în vechi hrisoave româneștiAutoare: Oana-Mădălina Popescu3. Premiul „George Barițiu“Lucrarea: La Società di Gesù e le arti in Transilvania nel SettecentoAutor: Cristian-Alexandru Damian4. Premiul „Nicolae Iorga“ – Nu se acordă5. Premiul „Nicolae Bălcescu“Lucrarea: Istorii românești ale ideii de ,,Europa“, secolele XVII-XXI (imagini, note, reflecții)Autor: Laurențiu-Dănuţ Vlad6. Premiul „A.D. Xenopol“Lucrarea: Astra și societatea 1918-1930Autor: Valer Moga7. Premiul „Mihail Kogălniceanu“Lucrarea: Programul de măsuri active al KGB-GRU împotriva României (1964-1989)Autor: Mircea-Flavius Stan8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“Lucrarea: Cartea foameteiAutoare: Larisa TureaIII. ȘTIINȚE MATEMATICE1. Premiul „Simion Stoilow“Lucrarea: Renormalization and Siegel disks for complex Hénon mapsAutor: Remus-Andrei Radu2. Premiul „Gheorghe Țițeica“Lucrarea: Homological stability for moduli spaces of disconnected submanifoldsAutor: Martin David Palmer-Anghel3. Premiul „Gheorghe Lazăr“Lucrarea: Large-Amplitude Steady Downstream Water WavesAutor: Eugen Vărvărucă4. Premiul „Grigore C. Moisil“ – Propunere făcută împreună cu Secţia de ştiinţa şi tehnologia informaţieiLucrarea: How Many Steps Still Left to x*?Autor: Emil-Adrian Cătinaş5. Premiul „Spiru Haret“ – Nu se acordă6. Premiul „Dimitrie Pompeiu“Grupul de 5 lucrări: Stabilizare la frontieră pentru ecuații de tip parabolic deterministe sau stochasticeAutor: Ionuţ Munteanu7. Premiul „Petre Sergescu“ – Nu se acordăIV. ȘTIINȚE FIZICE1. Premiul „Constantin Miculescu“ – Nu se acordă2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“Grupul de lucrări: Obţinerea şi validarea unor nanomateriale luminiscente în aplicaţii de senzoristică de fluorescentAutoare: Ana-Maria Crăciun3. Premiul „Ștefan Procopiu“Grupul de lucrări: Studiul ecuaţiei de stare a materiei nucleare folosind ciocnirile de ioni greiAutor: Mircea-Dan Cozma4. Premiul „Horia Hulubei“Grupul de lucrări: Studiul aspectelor fundamentale şi aplicate ale dinamicii defectelor induse de fascicule de ioni acceleraţiAutor: Gihan Velişa5. Premiul „Radu Grigorovici“Grupul de lucrări: Proprietăţi structurale şi funcţionale ale straturilor subţiri calcogeniceAutori: Oana-Claudia Mihai, Florinel Sava, Iosif-Daniel ŞimăndanV. ȘTIINȚE CHIMICE1. Premiul „Costin D. Nenițescu“ – Nu se acordă2. Premiul „I. G. Murgulescu“Grupul de lucrări: Interacţia proteină-ligand cu aplicaţii biomedicale, investigată prin microcalorimetrie şi simulări de dinamică molecularăAutoare: Aurica Precupaş3. Premiul „Gheorghe Spacu“Grupul de lucrări: O nouă strategie de sinteză a combinaţiilor complexe heterometalice 3d(MIII)4fpentru obținerea de materiale magnetice moleculareAutor: Cătălin Maxim4. Premiul „Nicolae Teclu“a) Grupul de lucrări: Contribuții aduse în domeniul dezvoltării unor noi abordări analitice cu aplicații în autentificarea alimentelor şi băuturilorAutoare: Dana-Alina Magdaşb) Grupul de lucrări: Cercetări privind efectul compoziției şi texturii hidrotalciţilor în reacții catalizate bazicAutor: Dumitru-Octavian Pavel5. Premiul „Cristofor I. Simionescu“Grupul de lucrări: Materiale polimerice cu aplicații biomedicale şi în protecția mediuluiAutoare: Anca FilimonVI. ȘTIINȚE BIOLOGICE1. Premiul „Emil Racoviță“Lucrarea: Nematode fauna of the Romanian Carpathians, vol. I- IIAutori: Marcel-Ovidiu Ciobanu, Iuliana Popovici2. Premiul „Grigore Antipa“Lucrarea: Cartea roşie a nevertebratelor din România / The red book of invertebrates of RomaniaCoordonatori: acad. Dumitru Murariu**, Sanda Maican3. Premiul „Nicolae Simionescu“Suită de 23 lucrări ştiinţifice, 2 capitole de carte şi 3 brevete, publicate în perioada 2015-2021, care se referă la metode de analiză (multiparametrică) pentru investigarea celulelor şi pentru detecţia rapidă (fără separare prealabilă) a unor biomolecule.Autori: Cristina Polonschii, Szilveszter Gáspár4. Premiul „Emanoil Teodorescu“Suită de 13 articole (2019-2021) în domeniul spectrometriei de masă cu aplicaţii în proteomică: dezvoltarea metodelor avansate de studiu al proteinelor în diferite matrici biologice şi de analiză bioinformatică şi statistică a rezultatelor obţinute, cu numeroase aplicații în domeniul cercetării biomedicale şi biomaterialelorAutor: Cristian (V.A.) MunteanuVII. ȘTIINȚE GEONOMICE1. Premiul „Grigore Cobălcescu“Lucrarea: Transcarpathian Petroleum Province in RomaniaAutor: Bogdan M. Popescu2. Premiul „Ludovic Mrazec“Lucrarea: Low-Angle Shear Within the Exposed Mânzăleşti Diapir, Romania: Salt Decapitation in the Eastern Carpathians Fold-and-Thrust BeltAutori: Dan-Mircea Tămaş, Alexandra Tămaş, Jessica Barabasch (Germania), Mark G. Rowan (SUA), Zsolt Schleder (Austria), Csaba Krézsek (România), Janos L. Urai (Germania)3. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“Lucrarea: Using morphometrics to distinguish between debris flow, debris flood and flood (Southern Carpathians, Romania)Autor: Gheorghe-Viorel Ilinca4. Premiul „Ștefan Hepites“ – Nu se acordă5. Premiul „Simion Mehedinți“a) Lucrarea: Permafrostul din Carpaţii Românești. Studiu de GeomorfologieAutor: Răzvan-Andrei Popescub) Lucrarea: Grup de articole apărute în anul 2021, cu tematica principală pe probleme actuale de geopolitică şi dezvoltare urbană şi regionalăAutor: Dănuţ-Radu SăgeatăVIII. ȘTIINȚE TEHNICE1. Premiul „Aurel Vlaicu“ – Nu se acordă2. Premiul „Traian Vuia“Lucrarea: Life-Cycle Management of Machines and MechanismsAutori: Jörg Niemann (Germania), Adrian Pîslă (România)3. Premiul „Henri Coandă“Grupul de 5 lucrări: Metode și modele avansate în tehnici de analiză și caracterizare a materialelor cu diferite aplicații tehnologiceAutoare: Nicoleta Nedelcu4. Premiul „Constantin Budeanu“ – Nu se acordă5. Premiul „Anghel Saligny“Grupul de 2 lucrări: Studii teoretice și experimentale privind comportarea seismică a pereților beton armat și hibrizi/compoziți oțel beton / “The seismic behavior of reinforced concrete and hybrid/composite shear walls – Theoretical and experimental approaches”Autori: Daniel Dan, Valeriu-Augustin Stoian6. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii) – Nu se acordăIX. ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanicăLucrarea: Pajiştile României - Resurse, strategii de îmbunătățire şi valorificareAutori: Vasile Mocanu, Neculai Dragomir*, Vasile-Adrian Blaj, Tudor-Adrian Ene, Monica-Alexandrina Tod, Victoria Mocanu2. Premiul „Traian Săvulescu“ – biologie, fitopatologie, biotehnologie, știința alimentuluiLucrarea: Heat stress in Broilers Chickens and the Effect of Dietary Polyphenols, with Special Reference to Willow (Salix spp.) Bark Supplements – A ReviewAutori: Mihaela Sărăcilă, Tatiana-Dumitra Panaite, Camelia-Puia Papuc, Rodica-Diana Criste3. Premiul „Marin Drăcea“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnieLucrarea: Using historical spy satellite photographs and recent remote sensing data to identify high-consevation-value forestsAutori: Cătălina-Mihaela Munteanu, Cornelius Senf (Germania), Mihai-Daniel Niţă, Francesco Maria Sabatini (Germania), Julian Oeser (Germania), Rupert Seidl (Germania), Tobias Kuemmerle (Germania)4. Premiul „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnieLucrarea: Implicaţii ale activităţii râmelor (Oligochaeta: Lumbricidae) în unele ecosisteme antropiceAutori: Mădălina-Maria BorcaX. ȘTIINȚE MEDICALE1. Premiul „Iuliu Hațieganu“ – Nu se acordă2. Premiul „Daniel Danielopolu“ – Nu se acordă3. Premiul „Gheorghe Marinescu“ – Nu se acordă4. Premiul „Victor Babeș“Lucrarea: Personalităţi şi contribuţii româneşti în medicina internaţionalăAutori: Radu Iftimovici , Dana Baran5. Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă6. Premiul „Ștefan S. Nicolau“ – Nu se acordăXI. ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIEȘtiințe economice1. Premiul „Petre S. Aurelian“Lucrarea: Managementul strategic al cercetării știinţificeAutoare: Meda Gâlea2. Premiul „Virgil Madgearu“Lucrarea: Mecanisme şi instrumente de stimulare a exporturilorAutor: Adrian-Ştefan Constantinescu3. Premiul „Victor Slăvescu“Lucrarea: Destinul Tezaurului României – Argumente din arhivele ruseAutor: Ilie Schipor4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“Grup de studii consacrate politicilor monetare şi fiscale (Monetary Neutrality with Sticky Prices and Free Entry; Fiscal Policy in Europe: Controversies over Rules, Mutual Insurance and Centralization; Optimal Monetary' Policy and Liquidity with Heterogeneous Households)Autori: Florin-Ovidiu Bîlbîie, Tommaso Monacelli (Italia), Roberto Perotti (Italia), Xavier Ragot (Franţa)Sociologie5. Premiul „Dimitrie Gusti“a) Lucrarea: Realităţi sociale şi politici publice în România.Autoare: Maria-Cristina Otovescub) Lucrarea: Mihail Manoilescu şi doctrina corporatistă.Autor: Cristinel Pantelimon6. Premiul „Henri H. Stahl“Lucrarea: Criminalitatea violentă. Semnificaţii şi implicaţii socialeAutoare: Simona-Ionela MihaiuȘtiințe Juridice7. Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă8. Premiul „Simion Bărnuțiu“ – Nu se acordă9. Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordăXII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE ȘI PEDAGOGIE1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“Lucrarea: Dicţionar de pedagogieAutoare: Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan (coordonator), Ramona Răduţ-Taciu, Cornelia-Afrodita Stan2. Premiul „Mircea Florian“ – Nu se acordă3. Premiul „Ion Petrovici“Lucrarea: Elogiul frontierelor. Mic tratat de libertateAutor: Andrei Vieru4. Premiul „Vasile Conta“Lucrarea: Fermenţii basmului românescAutor: Viorel Mirea5. Premiul „Dumitru Stăniloaie“a) Lucrarea: De l’homme extérieur à l’homme intérieur. L’anthropologie spirituelle de saint Jean CassienAutor: Florin-Ciprian Petreb) Lucrarea: Frumuseţea Liturgică Ortodoxă - Icoană a frumuseţii cereşti. Istoria, arta confecţionării şi semnificaţiile teologico-simbolice ale obiectelor de cultAutor: Arhim. Dionisie Dumitru I. ConstantinXIII. ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUALCreație muzicală1. Premiul „George Enescu“Lucrarea: 21.12.2012 pentru clarinet și cvartet de coardeCompozitor: Cristian-Antoniu Bence-MukMuzicologie2. Premiul „Ciprian Porumbescu“Lucrarea: Catalogul manuscriselor de tradiție bizantină din sec. al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române (vol. IV)Autoare: Ozana-Irina AlexandrescuIstoria artei3. Premiul „George Oprescu“Lucrarea: Les ébénistes de la Couronne sous le règne de Louis XIVAutor: Călin-Gelu DemetrescuArtă plastică4. Premiul „Ion Andreescu“Expoziţiile: Martor tăcut (Sala Rondă, Cercul Militar Naţional), Periplu și Reflecție (Galeria Căminul Artei), Uneori caii sunt verzi (Galeria artelor, Cercul Militar Național)Artist plastic: Luminița GligaEtnografie și folclor5. Premiul „Simion Florea Marian“a) Lucrarea: Ochiul dracului și al lui Dumnezeu (mentalități economice tradiționale)Autor: Marin Marian-Bălașab) Lucrarea: Mitologie română (vol. I-III)Autoare: Antoaneta-Liliana OlteanuCreație arhitectonică6. Premiul „Duiliu Marcu“Lucrarea: Din spatele cinematografului spre Sala FrescelorAutor: Arh. Marian MoiceanuArtele spectacolului7. Premiul „Aristizza Romanescu“Rolul Floarea Plătici în filmul Luca (regia: Horațiu Mălăele)Actriță: Rodica MandacheXIV. ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI1. Premiul „Grigore Moisil“ – în colaborare cu Secţia de ştiinţe matematice (vezi III. Științe matematice)Grupul de 7 lucrări privind Metode matematice în controlul avansat al sistemelor complexeAutor principal: Dumitru Băleanu2. Premiul „Mihai Drăgănescu“a) Grupul de 5 lucrări: Etica algoritmilor de Machine Learning (ML)Autor principal: Mike Horia Mihail Teodorescub) Grupul de 16 lucrări: Inteligenţă Artificială pentru EducațieAutor principal: Mihai Dascălu3. Premiul „Tudor Tănăsescu“Grupul de 3 lucrări: Modele şi regulatoare prin transformarea modelelor bazate pe produs tensorialAutor principal: Elena-Lorena Hedrea4. Premiul „Gheorghe Cartianu“a) Grupul de 4 publicații şi platforma informatică RELATE pe subiectul: Tehnologia şi aplicațiile prelucrării limbajului natural.Autori principali: Vasile-Florian Păiş, Radu Ionb) Grupul de 3 lucrări: Noi rezultate în Quantum Computing.Autori: George-Pantelimon Popescu, Andrei Tănăsescu____________* A mai primit un Premiu al Academiei Române** Este membru al Academiei RomâneDiploma „Meritul Academic“- „Romanian Journal of Information Science and Technology“, pentru poziția fruntașă în evaluarea internațională Clarivate- Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la înființare- Dr. Valentina Eşanu, cercetător științific la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a MoldoveiDiploma „Distincția Culturală“- Prof.univ.dr. Valentina Vasile, director al Institutului de Economie Națională- Alexandru Ion Herlea, președintele Asociaţiei La Maison Roumaine, Paris- Alexandru-Dan Bartoc, președintele Fundaţiei Culturale „Bartoc“- Editura Academiei Române- Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“- Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti“- Dr. Eugen Nicolae, directorul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan“- Dr. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, fost muzeograf la Muzeul Municipiului București- Ilarie Gh. Opriş, directorul Asociației Culturale „Sfântul Gheorghe“; Editura „Cronica Mureşeană“Sângeorgiu de Mureş- Ordinul Militar de România