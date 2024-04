Scriitorul Adrian Papahagi, invitatul mesei rotunde ”Shakespeare și marea”, de la Universitatea ”Ovidius”

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța în colaborare cu Facultatea de Litere a Universității „Ovidius” Constanța și Editura Polirom organizează marți, 23 aprilie, la ora 10.00, în Sala Umberto Eco, Campusul Universitar, corp A, str. Aleea Studenților, o masă rotundă cu tema „Shakespeare și marea” a scriitorului Adrian PAPAHAGI. La această masă rotundă vor participa prof. univ. dr. habil. Monica CHESNOIU, conf. univ. dr. Estella CIOBANU și, în calitate de moderator, prof. univ. dr. habil. Angelo MITCHIEVICI.Profesor universitar la catedra de engleză a Facultății de litere de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Adrian Papahagi este un erudit, un poliglot licențiat în anglistică al Universității Paris IV-Sorbonne, absolvent al ultraprestigioasei École Normale Supérieure din Paris, deținător al unui master în studii medievale la Universitatea Paris IV-Sorbonne și doctor summa cum laude al aceleiași universități. A fondat în cadrul Universității „Centrul de Istoria Cărții și a Textelor” (CODEX), care vizează valorificarea colecțiilor de manuscrise medievale din România.Lucrările sale au un înalt orizont filologic: „Boethiana medievalia . A Collection of Studies on the Early Medieval Fortune of Boethius' Consolation of Philosophy” (2010), „Wyrd: ideea destinului în literatura engleză veche” (2014). Adrian Papahagi este coordonator al volumului „Manuscrisele medievale occidentale din România” (2019. Textele sale pe teme de medievistică sunt prezente în cele mai prestigioase reviste internaționale: Neuphilologische Mitteilungen, Medium Aevum, Scriptorium, Notes & Queries, Bulletin des Anglicistes Médiévistes, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres.De asemenea, Adrian Papahagi este unul dintre shakespearologii remarcabili ai culturii române, autor al unei serii găzduite de Editura Polirom, serie intitulată „Shakespeare interpretat de Adrian Papahagi” din care au apărut deja numeroase volume : „Visul unei nopți de vară” și „Cum vă place”, „Sonete. Romeo și Julieta”, „Titus Andronicus. Hamlet”, „Pericle, Cymbeline, Furtuna”, „Troilus și Cresida. Timon din Atena”, „Totu-i bine când se sfârșește cu bine. Măsură pentru măsură”, „Othello. Poveste de iarnă”.Masa rotundă se încheie cu o sesiune de autografe, iar Adrian Papahagi va intra în dialog cu publicul. Intrarea este liberă.Evenimentul face parte dintr-o serie de mese rotunde și lansări de carte care organizate de Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, parte a campaniei publice de promovare a lecturii de carte „Citește o carte!”, promovând scriitorii contemporani valoroși. Evenimentele organizate de Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța sunt promovate atât pe website-ul instituției, https://bjconstanta.ro/, cât şi pe pagina de Facebook a acesteia.