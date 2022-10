Scriitorul Bogdan Ghiu revine în orașul adolescenței, la invitația artiștilor constănțeni

Astăzi, 26 octombrie, de la ora 17.30, la Casa de Creație din str. Mihai Eminescu nr.22 Constanța, Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Unu Constanța în parteneriat cu Asociația Kulturale organizează o întâlnire cu scriitorul Bogdan Ghiu traducătorul cărții „Estetica întâlnirii” (enigma artei contemporane) apărută la editura Contrasens într-o nouă colecție de texte recente de teorie critică, „Novus“.Bogdan Ghiu este un poet, eseist (literatură, filosofie, media, arhitectură și urbanism, artă contemporană), traducător și teoretician al traducerii, jurnalist, realizator radio-tv.Bogdan Ghiu s-a născut în București, și-a petrecut copilăria și adolescența la Constanța și trăiește în prezent la București. A absolvit Facultatea de Litere (secția română-franceză) a Universității București și a urmat studii de filosofie sub îndrumarea lui Jacques Derrida la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.Membru al Generației 80 și fost membru al Cenaclului de Luni. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, al comitetului de conducere al PEN Club România (responsabil „Traducere și Drepturi Lingvistice”), al ATLAS (Association pour la Promotion de la Traduction Littéraire, Franța) și ARTLIT (Asociația Traducătorilor Literari din România). Cavaler al Ordinului „Meritul Cultural” acordat de Președinția României.Pionier, imediat după Revoluție, al cronicii TV în România: „Ochiul de sticlă” (revista 22, 1990-1991), „Catodul psihic” (revista Epoca, 1990-1991), „TV (Totul de vânzare)” (revista Dilema, 1993-1998) și „media-prim-ajutor” (revista Cuvântul). În prezent, titular al rubricilor săptămânale „De-clic(k)/Atelier deschis” (Observator cultural), „Evul Media” (www.liternet.ro) și al rubricii zilnice de cultură urbanistică „Unde ne oprim în București” (Radio România Cultural); colaborator permanent al revistei Arhitext (www.arhitextdesign.ro) și, ocazional, al revistei SintezaEste traducătorul celor mai importanți filosofi contemporani de limba franceză.A publicat poezie:Opera poetică, prefață de Ion Bogdan Lefter, ediție completă și dosar critic, Paralela 45, 2017(Poemul din carton) Urme de distrugere pe Marte, Cartea Românească, 2006Manualul autorului, Cartea Românească, 2004Pantaloni și cămașă, Pontica, 2000Arhipelogos, Axa, 1997Arta consumului, Cartea Românească, 1996, Premiul Uniunii Scriitorilor din RomâniaPoemul cu latura de un metru, Pontica, 1996, Premiul Uniunii Scriitorilor din RomâniaManualul autorului, Cartea Românească, 1989„46 caligrame ajutătoare”, in vol. colectiv Nouă poeți, Cartea Românească, 1984„Fragmente din Manual”, in vol. colectiv Cinci, Litera, 1982; reed. Tracus Arte, 2011„Opera Poetică” editura Cartier„Cu orice este posibil” Ed. Nemira colecția Vorpal 2019