Compania Neptun Olimp SA se scufundă în datorii. Va avea soarta societății Litoral SA din Mamaia?

Statul român, respectiv Ministerul Turismului, nu și-a pus problema de ce era nevoie de trei administratori și un director general într-o societate care, de mulți ani, nu mai desfășura nicio activitate și care mai avea doar un salariat la nivel de execuție, și acela cu program redus de patru ore. Oare de ce SC Litoral era obligată să plătească salariile și indemnizațiile unor oameni care nu administrau și nu conduceau nimic?



Sunt convins că cititorii ziarului „Cuget Liber” cunosc răspunsul.



Pe data de 13 august 2019, adunarea generală extraordinară a acționarilor a aprobat dizolvarea și lichidarea societății Litoral SA.





Societatea Neptun Olimp SA a luat naștere în 1990, prin reorganizarea Regiei Autonome de Turism și Prestații Dacorex & CO Neptun. În prezent, acționarii ei sunt: statul român, prin Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care deține un pachet de acțiuni reprezentând 52,2156% din capitalul social, societatea Transilvania Investments Alliance SA din Brașov (cu 41,1848%) și alți investitori (cu 6,5996%).Societatea are în patrimoniu: restaurantul „La Barchetta", complexul de vile Olimp, sediul administrativ Neptun, o agenție de turism cu un sediu administrativ, pizzeria de la complexul „International” și construcția unei fabrici de gheață și pentru stația de frig.De asemenea, deține participații la următoarele societăți comerciale: Crama Murfatlar SA - 48,99%, Holding Club Neptun SA - 20,37%, Flamingo Estival 2002 SA - 45,98%, Transfer Neptun SA - 13,41% și Dracula Park SA - 0,69%.În anul 2003, unitățile din cadrul societății Neptun Olimp SA asigurau un număr de 1.700 locuri de muncă, din care circa 400 le reveneau salariaților permanenți. La distanță de numai 18 ani, la finalul lui 2021, compania a raportat un număr mediu de personal de numai 19 persoane, potrivit bilanțului financiar-contabil publicat de Ministerul Finanțelor.Situația financiară a societății s-a degradat continuu. Iată, din 2016 pânăîn 2021, cu excepția anului 2019, societatea a înregistrat rezultate negative. În decurs de șase ani, pierderea brută a crescut de 2,5 ori, de la 980.807 lei, în 2016, la 2.486.639 de lei, în 2021.Situația societății s-a deteriorat și mai mult în primul semestru al anului 2022. Neptun Olimp SA a raportat venituri totale de 148.000 de lei, mai mici cu 28,60% față de cele realizate în aceeași perioadă a anului precedent, cheltuieli totale de 712.000 de lei, din care 220.921 reprezintă cheltuielile cu salariile personalului, și o pierdere brută de 564.000 de lei, în scădere cu 21,25%.La data de 30 iunie 2022, societatea avea datorii totale de 3.843.207 lei, de 4,36 ori mai mari decât la finalul primului semestru al anului precedent, și de 1,99 ori mai mari decât la sfârșitul anului 2021.Potrivit raportului financiar, în primul semestru al anului 2022, societatea „a achitat integral datoriile la bugetul de stat, precum și accesoriile aferente, prin cesiunea datoriilor sale către terți. Nu au fost achitate datoriile la bugetul local și nici accesoriile aferente acestora”.Drept urmare, Primăria Municipiului Mangalia a înființat poprire pe conturile societății și totodată a instituit sechestru pe bunurile sale imobile, respectiv pe un număr de 12 terenuri aflate în proprietatea sa, situate în stațiunile Neptun și Olimp, pentru un debit restant de 258.430 de lei, reprezentând impozite și taxe neachitate, se arată în adresa nr. 13251 din 17 august 2022, a societății Neptun Olimp SA către Bursa de Valori București.Adunarea generală a acționarilor societății Neptun Olimp SA a sancționat modul în care societatea a fost administrată. În ședința din 9 iulie 2022, AGA a respins descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2021.În ședința din 29 august 2022, la conducerea consiliului de administrație a fost numită Adriana Arghirescu, iar funcția de vicepreședinte i-a fost încredințată lui Dănuț Culețu. Mandatul lor este provizoriu, de numai două luni.Apoi, în ședința din data de 5 septembrie 2022, consiliul de administrație al societății Neptun Olimp SA, i-a încredințat lui Costin Valeriu Avătavului funcția de director general, tot pentru un mandat de numai două luni, până la data de 5 noiembrie 2022. Eu am mari îndoieli că, într-un timp atât de scurt, noii numiți vor putea aduce societatea pe drumul profitabilității.Deși în anul 2021 a raportat un număr mediu de personal de doar 19 angajați, Societatea Neptun Olimp are un consiliu de administrație de cinci persoane. Practic, unui administrator îi revin patru salariați.Potrivit informațiilor publicate pe site-ul societății, indemnizația brută lunară primită de un administrator este de 3.139 de lei, iar directorul general este plătit cu 8.989 lei. Astfel stând lucrurile, rezultă că membrii consiliului de administrație și directorul general au încasat, în primul semestru al anului, suma totală de 148.104 lei. Aceasta este mai mare decât veniturile totale de 148.000 de lei, obținute de Neptun Olimp SA în perioada respectivă, și reprezintă 20,8% din cheltuielile totale ale societății.În concluzie, dacă acționarii, în frunte cu statul român, și creditorii au doar de pierdut de pe urma activității societății Neptun Olimp SA, conducerea ei administrativă și cea managerială au de câștigat.Dacă statul român și ceilalți acționari nu intervin la timp cu măsuri eficiente de redresare, Neptun Olimp va avea soarta societății Litoral SA din Mamaia, la care Ministerul Turismului deținea 82,27% din capitalul social.Ca în multe alte societăți la care statul român este acționar majoritar, evoluția financiară a Litoral SA a fost dezastruoasă. Veniturile societății au scăzut continuu, iar bilanțul celor mai mulți ani s-a încheiat cu pierderi importante. Dacă în 2003 unitatea a înregistrat venituri totale de 6,908 milioane de lei, în 2018 n-a mai obținut nici măcar o para chioară din turism, doar venituri financiare de 3.447 lei. În schimb, societatea a continuat să consume din „osânza” adunată în conturile bancare. În anii 2017 și 2018, cifra de afaceri a societății a fost zero, iar pierderea a fost de 157.023 lei, respectiv 180.120 lei. Practic, Litoral SA nu a desfășurat nicio activitate, doar a tocat banii pe care îi avea în cont.Vă întrebați pe ce se duceau resursele financiare ale societății? Răspunsul îl aflăm din raportul de activitate pe anul 2018. Din document rezultă că cea mai mare parte a cheltuielilor efectuate de Litoral SA o reprezentau salariile.În acel an, unitatea avea doi salariați mari și lați: un angajat cu timp parțial de lucru de patru ore pe zi și directorul general, cu contract de mandat. În plus, avea trei administratori, din care unul deținea și funcția de director general. Administratorii și directorul general au încasat suma totală de 113.095 lei în decursul anului 2018, iar angajatul cu program de 4 ore, suma totală de 21.600 lei.