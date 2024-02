Consiliul Concurenţei analizează preluarea Greenvolt Energias Renovaveis SA de către GVK Omega SGPS Unipessaol

Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care GVK Omega SGPS Unipessaol Lda intenționează să preia Greenvolt Energias Renovaveis SA şi filialele acesteia.GVK Omega SGPS Unipessaol Lda, vehicul investițional special înființat pentru această tranzacție, este deţinut de fonduri de investiţii, vehicule şi/sau conturi asistate şi administrate de diverse filiale ale KKR & Co. Inc..KKR & Co. Inc. este o companie de investiţii, care oferă soluţii de administrare a activelor, precum și soluţii pentru pieţele de capital şi de asigurări. Compania sponsorizează fonduri de investiţii ce investesc în capital privat, credite şi active imobiliare.Greenvolt Energias Renovaveis S.A., Portugalia, este un producător de energie electrică din surse regenerabile. În România, compania este prezentă pe piaţa producerii şi comercializării de energie electrică prin intermediul mai multor parcuri fotovoltaice deţinute și operate de aceasta și de filialele sale, LJG Green Source Enery Alpha SRL și V-Ridium Solar Sun 6 SRL, precum şi pe piaţa tranzacţionării de certificate verzi.„Conform prevederilor Legii concurenţei (nr. 21/1996), această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, 15 februarie, de autoritate de concurenţă.