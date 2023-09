Construcţii, fonduri europene, energie. INFO economic

l Numărul autorizaţiilor de construcţie pentru clădiri rezidenţiale eliberate în România a scăzut, în primele opt luni, cu 23,9% faţă de perioada similară a anului trecut, arată datele publicate, vineri, 29 septembrie, de Institutul Naţional de Statistică. Scăderi s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (-1.539 autorizaţii), Nord-Vest (-1.181), Sud-Muntenia (-1.132), Vest (-932), Nord-Est (-792), Sud-Est (-722), Sud-Vest Oltenia (-604) şi Centru (-407).l Proiectele derulate cu fonduri europene înregistrează mari blocaje pentru că în bugetul de stat nu există bani pentru contribuţia statului membru, a declarat Ana-Maria Icătoiu, vice-preşedinte Organizaţia Femeilor Antreprenor UGIR. De asemenea, Dragoş Pîslaru, membru al Parlamentului European, preşedinte al Comisiei de Muncă şi Afaceri Sociale, a afirmat că tranşa III din PNNR trebuia primită în primul trimestru din acest an şi tot în acest an trebuia să primim tranşa IV, lăsând să se înţeleagă că, în cazul în care am fi primit banii, România nu mai era nevoită să ia actualele măsuri.l Soluţia pentru menţinerea unui preţ redus al facturilor este energia nucleară, consideră ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Acesta a participat, la Paris, la Conferinţa internaţională „Roadmaps To New Nuclear”, organizată de Agenţia pentru Energie Nucleară, în parteneriat cu Ministerul Tranziţiei Energetice din Franţa. Iniţiativa „NEA Roadmaps to New Nuclear” îşi propune să creeze un spaţiu de dialog pentru ţările care împărtăşesc idei comune în ceea ce priveşte colaborarea internaţională între guverne şi industrie, în domeniul energiei nucleare.