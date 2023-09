Cristian Sporiş: „Statele Unite, al cincilea cel mai mare investitor străin direct din România”

Statele Unite reprezintă al cincilea cel mai mare investitor străin direct în ceea ce priveşte investiţiile în România şi al treilea în investiţiile din zona verde, a declarat, miercuri, 6 septembrie, la a doua ediţie a Forumului Economic SUA - România: Inovaţie pentru Prosperitate, eveniment satelit al Forumului de Afaceri al Iniţiativei Celor Trei Mări, preşedintele AmCham România, Cristian Sporiş.„România devine o destinaţie din ce în ce mai vizibilă pe radarul investitorilor americani. Statele Unite este al cincilea cel mai mare investitor străin direct în ceea ce priveşte investiţiile în România şi al treilea în investiţiile din zona verde”, a spus Sporiş.Potrivit acestuia, ediţia din acest an confirmă că Forumul Economic SUA - România, lansat de AmCham anul trecut, devine o platformă de dialog de referinţă pentru agenda economică bilaterală. Sporiş a adăugat că Angajamentul asumat de ambele administraţii pentru intensificarea relaţiilor economice este reflectat deja în evoluţia pozitivă a investiţiilor în ultimul an şi şi-a exprimat încrederea că vor urma proiecte concrete care să transforme potenţialul în prosperitate economică.„În plus, în perioada imediat următoare, România are în faţă cel puţin două obiective - intrarea în programul Visa Waiver pentru SUA şi aderarea la OCDE, care îndeplinite la timp, vor aduce beneficii semnificative pentru agenda economică. Anul acesta, în contextul Summit-ului Iniţiativei Celor Trei Mări, adăugăm nivelului de cooperare bilaterală şi dimensiunea regională, pentru care considerăm inovaţia ca un pilon central, indiferent de domeniu. Sectorul privat investeşte constant în inovaţie, a demonstrat valoarea pe care aceasta o aduce economiilor, iar apelul nostru comun către decidenţi este că stimularea şi adoptarea inovaţiei, prin reglementare şi finanţare corespunzătoare, reprezintă calea de urmat spre prosperitatea pe care o dorim pentru economiile şi societăţile noastre”, a afirmat Cristian Sporiş.