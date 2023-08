De la hobby, la afacere de sute de mii de euro! Riscurile şi avantajele crescătorilor de porumbei

Agricultura prinde viteză în România. Nu numai cultivatorii de terenuri se pregătesc pentru un moment important, recoltatul, ci şi zootehniştii au de treabă, pentru că - nu-i aşa? - toamna se numără bobocii. Unii cresc vite, oi sau porci, alţii găini, raţe sau chiar… porumbei. O afacere ce poate fi extrem de profitabilă!Columbofilia - creşterea porumbeilor, în termeni populari - s-a transformat în ultimul timp dintr-un simplu hobby în afacere. Cât de prosperă este aceasta, depinde de mulţi factori: de priceperea crescătorului, de timpul şi bugetul alocat, de condiţiile oferite păsărilor, de inspiraţie, şansă etc.Porumbeii sălbatici trăiesc în mai toate zonele populate, în oraşe sau la sate, la mal de mare, la câmpie sau la munte. Cine nu i-a hrănit măcar o dată în viaţă în pieţele din Braşov, Sibiu, Buzău, în parcurile din Bucureşti sau pe falezele din Constanţa? Media de vârstă a porumbeilor este destul de ridicată, putând ajunge până la 15 ani, gradul de adaptabilitate la noi medii este şi el destul de bun, aşa că micile vieţuitoare înaripate şi-au făcut loc tot mai mult în curţile românilor. Iar Constanţa este un punct de reper pe harta columbofililor.Preţuri bune la vânzareCei mai mulţi dintre crescătorii de porumbei optează pentru rasele de carne, uşor de valorificat nu atât către restaurante, cât mai ales către populaţie, prin vânzare directă. Kilogramul de carne de porumbei se vinde cu un preţ ce variază în jurul „bornei” de 50 de lei, funcţie de hrana alocată: porumb, grâu, floarea-soarelui, huruială etc.„Sunt multe rase de porumbei: standard, de carne, americani, toboşar englez, voltă indian, lahore, capucini etc., fiecare cu trăsăturile sale. Provin din diverse ţări, dar au un grad ridicat de adaptabilitate.În cazul meu, la început a fost un hobby, dar, treptat, având în vedere şi costurile de întreţinere, care nu sunt deloc mici, am decis să-mi transform pasiunea într-o mică afacere, capabilă să se autofinanţeze, să se susţină singură. Am pornit cu doar câteva perechi, iar acum am peste 200 de porumbei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nelu I., columbofil constănţean din cartierul Anadalchioi/Baba Novac.O pereche de porumbei rasa de carne King, nezburători, se vinde cu 200-300 de lei, în timp ce preţul pentru un voiajor de ornament, inelat, vaccinat şi deparazitat porneşte de la 25 de lei. Iar oferte foarte bune se găsesc mai ales în cazul celor care anunţă că îşi desfiinţează crescătoriile.Nu uitaţi de cheltuieli!Aceasta este partea frumoasă, cea a încasărilor, însă, până la acest punct, sunt cheltuielile de întreţinere, consumurile.„În primul rând, trebuie amenajat un spaţiu corespunzător, o cuşcă prevăzută cu plasă metalică protectoare, de exemplu, contra uliilor sau a altor prădătoare. Fundaţia trebuie să fie la rându-i solidă, ermetică, pentru a împiedica şobolanii, vulpile sau năpârcile să dea iama-n crescătorie. Sunt anumiţi parametri de umiditate şi temperatură care trebuie respectaţi pentru o dezvoltare armonioasă şi o fertilitate sporită a porumbeilor. În privinţa hranei, dincolo de cereale, de grâu, porumb, floare, se recomandă şi vitamine specifice. La toate acestea mai adăugaţi cheltuielile cu apa, lumina, timpul alocat, totul costă.De asemenea, luaţi în calcul că porumbeii sunt destul de fragili, pot avea probleme de sănătate, mai ales atunci când normele de igienă nu sunt tocmai respectate.Vine anotimpul rece şi se recomandă tratamente preventive, pentru a avea un organism puternic, pregătit pentru perioada de reproducere. Sfatul cel mai bun este cel al medicului veterinar, deci alţi bani investiţi”, a precizat interlocutorul nostru.Pregătire pentru competiţiiExistă însă şi crescători care au alte „gânduri” cu micile zburătoare. Mai exact, le folosesc în concursuri, în care premiile sunt extrem de atractive. La acest capitol, investiţiile sunt însă mult mai mari, putând ajunge chiar la sute de mii de euro pentru o familie de campioni.„În această privinţă, deja discutăm de altceva. Nu mai este hobby, nu mai este nici deliciu gastronomic, ci pur şi simplu o investiţie care îţi poate aduce foarte mulţi bani în buzunar, dar care, la fel de bine, te poate lăsa falit. Şi au fost asemenea cazuri!Un porumbel trebuie foarte bine antrenat pentru a participa la competiţii şi pentru a termina în top, în zona premiilor. Cel mai apropiat columbodrom este la Feteşti, unde porumbeii sunt antrenaţi pe distanţe ce cresc progresiv.Preţurile porumbeilor campioni sunt mari, de la o mie-două mii de euro, până la câteva sute de mii de euro. Belgia este ţara care domină această piaţă, dar cei care au în vedere astfel de achiziţii trebuie să fie foarte atenţi, să nu ia ţeapă. Dincolo de inele şi de carte, se efectuează teste speciale, ADN etc., care să certifice apartenenţa la o familie de campioni.Competiţiile sunt şi ele pe categorii, în funcţie de distanţa care trebuie parcursă, de la zeci şi sute, până la mii de kilometri. Premiile sunt pe măsură - sute, mii sau zeci de mii de euro. Ca să nu mai vorbesc despre pariuri!”, a mai spus interlocutorul nostru.