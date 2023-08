Economie de timp şi bani! Avantaje certe în ceea ce priveşte tranzitarea mărfurilor prin Portul Constanţa

Dincolo de contextul internaţional actual, marcat de războiul din Ucraina, Portul Constanţa îşi sporeşte importanţa, existând avantaje certe în ceea ce priveşte tranzitarea mărfurilor prin România. Astfel, timpul de tranzitare este redus cu cel puţin 60% pentru transporturile navale care folosesc ruta canal Suez - port Constanţa, în comparaţie cu cele care au ca destinaţie Portul Rotterdam din Olanda.Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), constănţeanul Mihai Daraban, a primit vizita noului director general al Japan External Trade Organization (JETRO) România, Sawaka Takazaki, în vederea continuării demersurilor referitoare la consolidarea relaţiilor bilaterale dintre cele două state.Cu acest prilej, a fost subliniată încă o dată importanţa Portului Constanţa în privinţa tranzitului de mărfuri din şi spre Uniunea Europeană.„Japonia reprezintă o piaţă importantă pentru România, consumatorul român fiind familiarizat cu produsele nipone consacrate, şi aici mă refer la electrocasnice, utilaje industriale sau automobile.De asemenea, este foarte bine cunoscută implicarea Japoniei în industria navală, prin investiţiile în lucrările de construcţie a terminalului de containere din Portul Constanţa, dar şi în proiectarea şi execuţia podului de peste Dunăre de la Brăila.Portul Constanţa poate reprezenta şi o oportunitate de investiţie pentru oamenii de afaceri japonezi, existând toate facilităţile ca acesta să devină un hub pentru mărfurile japoneze către statele Uniunii Europene. Totodată, există avantaje certe în ceea ce priveşte tranzitarea mărfurilor prin Portul Constanţa. Astfel, timpul de tranzitare este redus cu cel puţin 60% pentru transporturile navale care folosesc ruta canal Suez - port Constanţa, în comparaţie cu cele care au ca destinaţie Portul Rotterdam din Olanda. În plus, se poate valorifica potenţialul Canalului Dunăre - Marea Neagră, prin care pot fi tranzitate mărfuri către statele riverane.Ca urmare, contăm pe sprijinul JETRO în ceea ce priveşte atragerea unor proiecte de investiţii majore, atât în domeniul naval, cât şi în alte sectoare economice din România”, a declarat preşedintele CCIR, Mihai Daraban.Strategie pe termen mediu şi lungConsiliul de Administraţie al CN Administraţia Porturilor Maritime SA a aprobat strategia comercială a companiei până în anul 2040, document care stabileşte obiectivele comerciale şi strategice pe termen mediu şi lung. Strategia, în noul context regional, are ca obiectiv întărirea rolului Portului Constanţa şi consolidarea poziţiei sale ca cea mai importantă poartă a Europei la Marea Neagră.„CN Administraţia Porturilor Maritime SA are în vedere realizarea unei planificări strategice, flexibile a Portului Constanţa, în condiţiile asigurării unei continuităţi a dezvoltării portuare, cu exploatarea eficientă a resurselor, orientate spre necesităţile şi condiţiile actuale ale pieţei, în vederea creşterii competitivităţii sale.Documentul are la bază trei domenii de implicare: comercial, instituţional şi al comunităţii.Din punct de vedere comercial, se are în vedere atragerea de noi fluxuri de mărfuri, asigurarea de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, crearea unui mediu de business cu oportunităţi pentru dezvoltarea afacerilor.Instituţional, CN APM SA Constanţa este parte a unui cadru complex al politicilor şi reglementărilor, cu efecte asupra activităţilor portuare, propunându-şi extinderea capitalului instituţional, principalele părţi interesate fiind instituţiile responsabile de supravegherea activităţilor portuare.În planul comunităţii, se are în vederea implicarea activă în proiectele sociale ale oraşului, promovând astfel şi interesele proprii”, se arată într-un comunicat de presă transmis de companie.