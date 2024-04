Noi dosare de finanţare în valoare totală de peste 111,73 milioane de lei, acceptate în programele Rabla

Administraţia Fondului pentru Mediu a avizat încă 590 de dosare de finanţare pentru programele Rabla Clasic şi Rabla Plus, în valoare de peste 111,73 milioane de lei.„În cazul programului Rabla Clasic, au fost publicate 177 dosare acceptate pentru 500 autovehicule şi 143 motociclete, în cuantum de 9,175 milioane de lei. Totodată, în cadrul programului Rabla Plus, au fost acceptate 413 dosare pentru 2.532 autovehicule, în valoare de 102,56 milioane de lei”, se arată într-un comunicat de presă transmis de administraţie.Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la secţiunile aferente Rabla Clasic şi Rabla Plus.