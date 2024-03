Programul Rabla porneşte la drum, săptămâna viitoare. Bonusul cel mare - 120.000 de lei!

Se spune că omul înţelept îşi face iarna car şi vara sanie. Un aforism pe care cei care au în intenţie să-şi schimbe autoturismul prin intermediul Programului Rabla este de preferat să-l urmeze întocmai. Dealerii auto lucrează la dosare încă din toamna anului trecut, iar mult doritele „bijuterii” ar urma să sosească, în cel mai fericit caz, abia la vară!Este oficial! Programul Rabla 2024 va debuta săptămâna viitoare! Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), Laurenţiu Neculaescu, a declarat, luni, 11 martie, în cadrul unei conferinţe de presă, că programul va debuta marţi, 19 martie, iar cel mai mare bonus va fi de aproximativ 120.000 de lei (24.000 de euro).„Fac un anunţ în premieră: pe data de 19 martie, va demara Programul Rabla - Rabla Clasic şi Rabla Local. Pentru toţi cei care sunteţi interesaţi, subliniez că am majorat prima de casare la 120.000 de lei, dacă doriţi să vă achiziţionaţi o maşină pur electrică şi nu aveţi obligativitatea de a casa o maşină veche”, a spus Neculaescu.Constănţenii interesaţi de program nu trebuie însă să-şi facă iluzii că vor beneficia de bonusul de 120.000 de lei.„Nici vorbă de vreo posibilitate de achiziţie pentru persoanele fizice. Această reducere se acordă numai unităţilor administrativ teritoriale, primării, consilii judeţene sau instituţii publice”, a explicat, pentru „Cuget Liber”, Elena P., reprezentant al unui dealer auto din Constanţa.Mai mult ca sigur, fondurile programului se vor epuiza rapid. Bugetul total al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru 2024 este de 9,3 miliarde de lei, dintre care un miliard de lei va merge către Programul Rabla Plus. Pentru Rabla Clasic, bugetul va fi de 300 milioane lei, în scădere cu peste 200 milioane lei faţă de anul trecut.„Trendul este clar, se încurajează achiziţionarea de maşini electrice. Dieselul dispare, motorizarea pe benzină este încă în program, însă nivelul bugetului este mai mic”, a adăugat interlocutoarea noastră.Aşadar, în 2024, cuantumul ecotichetului pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric este redus la 25.500 de lei, indiferent de numărul de autovehicule uzate predate spre casare în programul Rabla Plus. Totodată, este obligatorie casarea unui autovehicul vechi. În comparaţie, anul trecut, cuantumul acestui ecotichet a fost de 51.000 de lei pentru casarea unui singur autovehicul uzat, respectiv 54.000 de lei pentru casarea a două autovehicule uzate.Pentru vehicule cu motor cu combustie internă, Programul Rabla oferă un tichet în valoare de 7.000 de lei pentru casarea unei maşini vechi, iar pentru casarea a două vehicule uzate, suma se ridică la 10.000 de lei.Goana după certificatele fiscaleConstănţenii - persoane fizice - care doresc să-şi schimbe autoturismul prin intermediul Programului Rabla, dar nu şi-au pregătit dosarul până acum ar trebui să se grăbească. Sunt necesare certificate fiscale de la ANAF şi de la SPIT, prin care să se demonstreze că nu aveţi datorii la stat, iar eliberarea lor nu se face bătând din palme.Pentru cel de la ANAF, dacă nu aveţi cont în SPV (Spaţiu Privat Virtual), trebuie să faceţi un drum la sediul din str. I. Gh. Duca, unde se depune cererea, iar pentru eliberarea documentului aveţi de aşteptat patru-cinci zile. În privinţa certificatului de la SPIT, lucrurile sunt clare. Pentru a evita o programare de o distanţă lejer de zece zile, este recomandabil să vă faceţi un cont e-tax şi apoi să achitaţi taxa de urgenţă, de 25 de lei. Chiar şi aşa, tot vor trece două-trei zile până să intraţi să posesia certificatului.