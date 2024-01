Dragoste cu maxilare rupte în Valu lui Traian. "El crede că mama este o piedică în viaţa lui"

Sub acest pretext, sub influenţa sentimentelor puternice pe care le nutreşte pentru ea, I. P. (34 de ani) o hărțuiește zilnic, în ultima vreme devenind tot mai agresiv, crezând, probabil, că, dacă face uz de forță, aceasta va începe să-și dea întâlnire cu el. Văzând că femeia nu vrea sub niciun chip să-i dea curs invitațiilor, s-a gândit că de vină ar fi mama acesteia, care nu i-ar da voie și ar sta în calea fericirii lui. Tocmai de aceea, într-una din serile trecute, după refuzurile repetate de a ieși cu el la o cafea, bărbatul a bruscat-o pe mama femeii, fracturându-i maxilarul, spărgându-i telefonul și smulgându-i lanțul de la gât. În seara zilei de 20 ianuarie, în jurul orei 20:15, polițiștii din cadrul Poliției orașului Murfatlar au fost sesizați cu privire la faptul că, în comuna Valu lui Traian, ar fi avut loc o agresiune. Deplasați la fața locului, oamenii legii au constatat faptul că o femeie, de 53 de ani (V.N.), ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, de 34 de ani. Ca urmare, în cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Cătălina Marian.













Cu toate acestea, se pare că individul nu s-a potolit, motiv pentru care atât Izabela Alexandru, cât și mama, sora și fetița ei se tem pentru viața lor. Tânăra susţine că agresivitatea lui nu cunoaşte limite. Astfel, anul trecut, de Crăciun, bărbatul le-a rupt oglinzile de la mașină, geamurile de la casă şi i-au făcut plângere penală, dar nu s-a luat nici o măsură împotriva lui. Ea susţine că a venit poliția, l-au trimis în casă după buletin și el nu a mai ieșit, iar poliția nu a putut intra. „Într-o altă seară, după un alt refuz, mă punea să aleg pe cine vreau să omoare mai întâi, pe mama mea sau pe sora mea. Pentru că mama a ieşit la poartă, a agresat-o fizic, i-a luat lanțul de la gât și i-a spart telefonul, pentru că voia să sune la poliţie. A venit, din nou, poliția și, în timp ce ambulanța a transportat-o pe mama la spital, oamenii legii au scris plângerea și au spus că nu îl pot scoate din casă. Imediat după plecarea poliției, a luat-o de la capăt, ieșind afară cu un cuțit. După ce a venit iar poliția, ni s-a spus că, dacă îl prind, să îl imobilizez și să îi chem, pentru că ei nu pot să intre pe proprietate privată. M-am dat momeală, într-un parc, a ieşit din casă, i-au dat mandat pe 24 de ore şi acum s-a întors acasă. De la poliţie s-a întors şi mai nervos. Din păcate, procurorul de caz a decis că nu este un pericol prea mare, în ciuda faptului că noi mai avem două plângeri penale la adresa lui. În urmă cu şase luni, după o altercaţie, m-a ameninţat că îmi distruge maşina, ceea ce a şi făcut, iar în urmă cu doi ani, de sărbători, în iarnă, ne-a distrus casa, a aruncat cu cărămizi în noi. Acum este liber şi are 60 de zile sub control judiciar. El consideră că eu nu vreau să vorbesc sau să ies cu el la o cafea pentru că nu mă lasă mama. De fapt, crede că mama este o piedică în viaţa lui. În ziua în care a agresat-o pe mama, a venit şi mi-a distrus uşa la maşină, din acelaşi motiv. Nu am vrut să ies cu el la o cafea, iar seara a lovit-o. Dimineaţa se ţine după mine şi când duc copiii la şcoală. Mă întorc eu, se întoarce şi el”, a declarat femeia, pentru „Cuget Liber”.

Într-o astfel de situație se află de circa doi ani o constănțeancă de 33 de ani din Valu lui Traian, care este urmărită pas cu pas de vecinul de peste drum, care se declară îndrăgostit de ea, deși femeia susține că nu i-a dat niciodată de înțeles că l-ar plăcea sau că ar vrea să iasă cu el în oraș.