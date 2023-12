”Palmares” de infractor la 30 ani. Beat, fără carnet, a produs un accident

La data de 5 decembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, de 30 de ani.Acesta este bănuit de săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.Astfel, la data de 5 decembrie a.c., în jurul orei 04.15, bărbatul ar fi condus un autoturism pe D.N. 22 C, în apropierea orașului Cernavodă, ar fi pierdut controlul direcției și ar fi lovit un parapet metalic.În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.Ulterior, a fost condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Bărbatul a fost reținut, pentru 24 de ore, condus și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.Astăzi va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, cu propunere legală.