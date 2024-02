Preotul-neurochirurg Ştefan Mindea, acuzat de înşelăciune de pacienţii operaţi

Un alt bărbat din Iași, un tânăr de 37 de ani, care suferea de dureri lombare chinuitoare, a apelat la dr. Mindea, la Constanța, unde s-a decis că este necesară implantarea unui dispozitiv medical care va rezolva problemele pacientului. Cum medicul este foarte ocupat, el a aflat tot de la un asistent despre un dispozitiv „unic”, făcut special în America pentru doctorul Mindea, care se introduce între vertebre și care costă 4.000 de euro. Cum, după intervenție, durerile au persistat, pacientul a făcut, şi el, plângere. Se pare, însă, că reclamaţiile nu se opresc aici. Şi alte persoane, inclusiv din judeţul nostru, au făcut sesizări la adresa medicului, cu care am încercat să luăm legătura. Din păcate, acesta nu a putut fi contactat şi nu am putut afla ce are de spus cu privire la toate aceste acuzaţii.





Ce s-a întâmplat cu adevărat cu aceşti oameni numai el ştie…Ce ştim noi este că medicul neurochirurg, arhidiaconul Ștefan Mindea a fost hirotonit preot, în urmă cu aproximativ patru ani. Acesta a decis să se întoarcă în țară împreună cu familia, după mai bine de trei decenii petrecute în Statele Unite, la momentul respectiv afirmând că s-a specializat la Stanford.



Pentru că el se află, de asemenea, în slujba Celui de Sus, s-a solicitat şi un punct de vedere din partea reprezentanţilor Arhiepiscopiei Tomisului, care au precizat că, întrucât articolele defăimătoare apărute în mediul online fac referire la o posibilă faptă ilegală comisă în exercitarea profesiei de medic și nu de preot, Arhiepiscopia nu se antepronunță pe o cauză aflată în faza de investigație. „După ce organele judiciare își vor fi finalizat lucrările, Arhiepiscopia Tomisului va oferi un punct de vedere. Instituția noastră nu are competența de a efectua expertize pe domeniul medical sau judiciar. Acest lucru cade în sarcina profesioniștilor domeniilor respective, care, probabil, își vor face datoria”, au precizat aceştia.





De exemplu, un bărbat diagnosticat cu hernie de disc a apelat la serviciile doctorului, văzând că acesta este şi slujitor al lui Dumnezeu, lucru care i-a dat mare încredere în el şi sperând că acesta îi va alina durerile cu care se confrunta de mai multă vreme. Iniţial, a precizat bărbatul, i s-ar fi făcut o infiltrație și i s-a spus că trebuie să se opereze. Bărbatul susține că asistentul medicului i-ar fi zis că are probleme mari şi că îi vor monta un fel de proteză care costă în jur de 6.000 de euro. Printre altele, pacienţii acuză că ar fi fost înşelaţi de medic deoarece membranele de colagen folosite la intervenții ar fi fost vândute cu mii de euro, iar pe internet se găsesc la liber cu 40 de euro.