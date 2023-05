Titi Aur, multiplul campion național la raliuri: „Accidentul de la Lumina este unul clasic pentru România”

Multiplul campion la raliuri Titi Aur a analizat imaginile surprize în localitatea Lumina, pe 3 mai, când a avut loc un grav accident rutier, în care au fost implicate două autoturisme și un camion și în urma căruia au murit trei persoane. Invitat la emisiunea DC Conducem de la DC News, Titi Aur a afirmat că incidentul este unul „clasic” pentru șoselele din țara noastră, în care fiecare participant are partea lui de vină.„Din păcate, este un accident clasic pentru România și dacă este să analizăm puțin și să punem un stop cadru pe momentul impactului, îi vom vedea pe cei care au murit din mașina care nu a acordat prioritate, nu au murit pentru că s-au lovit de TIR, ci pentru că a intrat mașina mică în lateral, deci acolo a fost lovită, ea s-a lovit relativ puțin de TIR. Dacă nu o lovea mașina asta, probabil se lovea mult mai tare de TIR. Dar ce vedem acolo? Vedem un camion care, îmi vine greu să apreciez viteza, dar așa intuitiv are mai mult de 50 de kilometri pe oră și sigur mai mult de 30 de kilometri, cât ar fi fost o viteză normală fiind și trecere de pietoni, deci din acest punct de vedere șoferul de camion este vinovat pentru că nu a respectat viteza în acea zonă, dacă e așa, nu aș putea totuși să pun un verdict 100%, doar bănuiesc din ce văd.În schimb, ce vedem foarte clar vedem o mașină care depășește pe linia continuă, pe trecerea de pietoni, practic își asumă un risc maxim și cu siguranță nu avea doar 50 de kilometri la oră, adică a depășit clar cu mult și viteza din localitate”, a afirmat campionul național.Totodată, acesta a vorbit despre regula „șvaițerului”. „În accidentologie se vorbește despre acele felii de șvaițer și când trece fasciculul de lumină prin mai multe găuri, bineînțeles că a apărut și această situație total neprevăzută, adică cineva de pe un drum fără prioritate nu a acordat prioritate, a intrat direct pe șoseaua principală din Lumina, este șoseaua care duce spre Năvodari și practic s-a întâmplat această tragedie.Cum putem despica firul în patru la toată povestea? În primul rând, dacă ne uităm atent, camionul nu a călcat frâna, deci el nu a călcat frâna pentru că este nevoie de acel timp de reacție, de acea o secundă și jumătate până când frânezi efectiv și dacă ne uităm atent, vedem că nu s-au aprins luminile pe stopurile la camion pentru că s-a întâmplat totul atât de repede, dacă mașina din lateral avea probabil 40-50 de kilometri pe oră, șoseaua are 3,5 metri, 4-5 metri de unde a apărut, practic a parcurs acest spațiu în aproximativ 0,3 secunde. Deci a ajuns foarte repede în TIR, șoferul de camion nu a apucat practic să frâneze pentru că totul s-a întâmplat din scurt. Apare întrebarea de ce s-a dus camionul în stânga. S-a dus în stânga pentru că mașinile au lovit practic roata din stânga camionului în partea din spate a roții și practic i-a mutat volanul brusc către stânga”, a explicat Titi Aur, pentru DC News.Reamintim că, la data de 3 mai, în jurul orei 15.20, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Năvodari din comuna Lumina, s-a produs un accident de circulație. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că impactul s-a produs între două autoturisme, conduse de doi bărbați, de 54 de ani, respectiv 35 de ani, și un ansamblu de vehicule format dintr-un cap tractor și semiremorcă, ce era condus de un bărbat, de 40 de ani. În urma accidentului rutier au decedat o femeie, de 37 de ani, și un bărbat, de 54 de ani, iar un al treilea ocupant al mașinii respective a decedat după câteva zile. Polițiștii și inspectorii de muncă au demarat anchete cu privire la împrejurările în care a avut loc accidentul mortal.