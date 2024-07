Ape tulburi în USR Constanţa. Dumitru Caragheorghe acuză toată conducerea filialei. "Aşteptăm rezoluţii de la Bucureşti"

Atmosfera din USR Constanţa se pare că nu mai este una chiar atât de bună aşa cum era la începutul înființării acestei organizaţii. Chiar dacă au trecut două săptămâni de la alegerile interne de la mijlocul lunii iulie, atunci când preşedintele organizaţiei municipale a fost ales George Gima, încă există voci care susțin că acestea nu au fost corecte.Două dintre aceste voci sunt Dumitru Caragheorghe, membru în Biroul Judeţean USR Constanţa şi Mihai Ochiuleţ, consilier local în Constanţa.După ce Mihai Ochiuleţ a pierdut alegerile în faţa lui George Gima, acesta, împreună cu Dumitru Caragheorghe au depus o contestaţie la Biroul Naţional al USR.„Tot ceea ce vă spun acum, vă spun în calitate de membru al filialei locale şi membru al Biroului Judeţean USR. Pe 10 iulie au fost organizate de actuala conducere noi alegeri printr-o aşa zisă demisie a fostului preşedinte al organizaţiei municipale, Florin Cocargeanu. În realitate, jocurile au fost făcute pentru a se reaşeza oamenii între ei şi să îşi securizeze obiectivele personale şi interesele. Au fost diferite acţiuni întreprinse cu trei săptămâni înainte de aceste alegeri. Am trimis contestaţii spre soluţionare către Biroul Naţional. Eu vorbesc în numele meu şi de aceeaşi parte cu mine este şi Mihai Ochiuleţ. Mai sunt şi alte persoane dar este suficient să vorbim doar despre noi doi. Contestăm victoria lui George Gima, contestăm modalitatea de organizare a acestor alegeri şi acţiunile întreprinse anterior organizării alegerilor. Nu contestăm modul de vot. Vorbim de modul de acţiune în vederea securizării alegerilor pentru a se da rezultatele scontate pentru grupul care se află la putere. Există un grup care se află la putere şi care prin metode proprii poate să securizeze rezultatul unor alegeri. Este evident acest lucru. Am făcut contestaţii pe baza acestor fapte pe care noi le considerăm similare cu un abuz de putere”, a declarat Dumitru Caragheorghe.Caragheorghe susține că nu vrea să demisioneze din partidDumitru Caragheorghe acuză toată conducerea filialei USR Constanţa, inclusiv pe preşedintele filialei judeţene, deputatul Stelian Ion.„Există un grup care şi-a securizat anumite interese în interiorul partidului, pe care şi le conservă şi aceste interese se vrea a fi conservate şi pe viitor. Acuzăm toată conducerea filialei. Vorbim de conducerea filialei judeţene prin preşedintele ei şi ulterior vorbim şi despre actuala conducere a municipiului. Acolo este un grup de oameni care sunt supuşi actualei stări de fapt. Nu există niciun fel de cuvânt de opoziţiei. Evident că Stelian Ion nu este străin de toate aceste lucruri. Nu poate să nege o evidenţă. Aşteptăm rezoluţii de la Bucureşti. Există nişte termene statutare în care aşteptăm să se întâmple ceea ce trebuie. Aşteptăm să găsim rezonabilitate în toate aceste chestiuni deşi îmi este greu să cred că se mai poate ajunge la un consens în situaţia în care ne aflăm. Eu sper, totuşi, ca unii oameni să revină cu picioarele pe pământ şi să nu uite de unde au plecat în anul 2016. Am intrat atunci în această treabă pentru nişte principii, pentru meritocraţie, pentru anticorupţie şi alte lucruri de genul acesta care se pare că devin străine unora dintre noi”, a explicat Dumitru Caragheorghe.Totuşi, acesta a precizat că dacă nu se ca soluţiona nimic după analiza celor din Biroul Naţional al USR, nu îşi va da demisia din partid. În acelaşi timp, Caragheorghe acuză că în Biroul Local al USR Constanţa există persoane care sunt rude cu membrii PSD şi PNL.„Noi suntem membrii USR. Nu avem de făcut nicio alegere. În măsura în care avem nişte instrumente statutare prin care ne putem lupta pentru drepturile noastre, nu facem decât să urmăm această cale. Nu avem de gând să ne dăm demisia, indiferent de ceea ce s-ar întâmpla. George Gima putea să fie preşedinte la municipiu în baza unor alegeri corecte. Dar nu aşa cum s-a procedat. Nu este un atac la George Gima. El este pus să servească nişte interese şi cam despre asta este vorba. Nu ştiu când vom primi răspunsul de la Bucureşti. Nu vi se pare ciudat că înaintea unor alegeri se apucă cineva de curăţenie, fix înainte cu două săptămâni? Eu ştiu că în acest moment în Biroul Local sunt rude ale unor membrii din PSD, rude ale unor membrii din PNL şi suntem într-o vânătoare de vrăjitoare ca să zic aşa”, a concluzionat Dumitru Caragheorghe.