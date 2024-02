Deputatul constănţean Marian Cruşoveanu: „Suntem pregătiţi pentru alegeri”

Subiectul comasării alegerilor europarlamentare cu cele locale din 2024 a devenit unul destul de fierbinte. Chiar dacă până în acest moment încă nu s-a luat o decizie, mulţi oameni politici îşi exprimă părerile în acest sens. Deputatul liberal constănțean, Marian Cruşoveanu, spune că cei din filiala PNL Constanţa sunt pregătiţi pentru următoarele alegeri chiar dacă acestea vor fi comasate sau nu.„Filiala PNL Constanța este pregătită pentru alegeri, indiferent de modalitatea în care acestea vor avea loc, fie că vor fi comasate sau nu. În luna ianuarie, am efectuat verificări și pregătiri la nivelul filialei, pentru a ne asigura că membrii sunt pregătiți pentru tot ceea ce va urma în anul electoral 2024. În același timp, PNL dispune de resurse umane suficiente, persoane pregătite să-și asume participarea la alegerile din acest an. În ce privește Consiliul Județean, la nivelul filialei există persoane pregătite să facă un pas în față, în orice moment, demonstrând astfel disponibilitatea, pregătirea și experiența necesare pentru a face față responsabilităților care le revin.Prin gestionarea eficientă și transparentă a fondurilor europene, PNL demonstrează angajamentul ferm de modernizare și dezvoltare durabile ale fiecărei localități din județul nostru. Prin proiecte implementate cu succes, avem argumente serioase care ne diferențiază și distanțează de discursurile populiste sau progresiste ale unor politicieni pisoi îmbrăcați cu blană de leu”, a declarat Marian Cruşoveanu.Programul Masă Sănătoasă stimulează reducerea abandonului școlarÎn altă ordine de idei, intervievat de ziarul Cuget Liber, Marian Cruşoveanu a vorbit şi despre Programul Naţional „Masă Sănătoasă”.Este un program util pentru toţi copiii care merg la şcoală şi care sunt nevoiţi să petreacă mai multe ore în unităţile de învăţământ.Deputatul mai spune că acest proiect ar putea preveni abandonul şcolar, situaţia cu care extrem de mulţi români se confruntă.„Programul Național Masă Sănătoasă se va extinde la aproximativ 1000 de unități de învățământ preuniversitar, datorită alocării unui buget de peste 1,1 milioane de lei din partea Guvernului României. Această creștere va permite ca un număr mai mare de preșcolari și elevi să beneficieze de acest program.Estimările efectuate de Ministerul Educației indică faptul că în acest an, datorită suplimentării bugetare, aproximativ 420.000 de preșcolari și elevi vor beneficia de această inițiativă. Obiectivul declarat al programului este de a atinge cifra de un milion de beneficiari și, ulterior, de a se extinde în toate unitățile de învățământ preuniversitar.În același timp, este demn de menționat că guvernarea liberală a preluat inițiativa Masă Caldă în 2019, reușind să extindă programul de la 50 la 450 de unități de învățământ. Efectele așteptate ale acestui program vizează stimularea reducerii abandonului școlar, în special în rândul copiilor proveniți din medii defavorizate”, a mai spus Marian Cruşoveanu.