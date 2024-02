Pe ordinea de zi sunt expuse următoarele proiecte:



1. Proiect de hotărâre nr. 14/01.02.2024 privind bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 29 voturi pentru.



2. Proiect de hotărâre nr. 15/01.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 29 voturi pentru.





3. Proiect de hotărâre nr. 16/01.02.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanţa. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.



4. Proiect de hotărâre nr. 17/01.02.2024 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pentru anul 2024. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.



5. Proiect de hotărâre nr. 18/01.02.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 28 voturi pentru şi 5 abţineri.



6. Proiect de hotărâre nr. 19/01.02.2024 privind aprobarea Bugetului de cheltuieli pe anul 2024, pentru Biblioteca Județeană ,,I.N.Roman” Constanţa. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.



7. Proiect de hotărâre nr. 20/01.02.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța ,,Căluțul de mare”. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.



8. Proiect de hotărâre nr. 21/01.02.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Muzeul de Artă Constanţa. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.



9. Proiect de hotărâre nr. 22/01.02.2024 privind aprobarea bugetului pe anul 2024, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanţa. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.



10. Proiect de hotărâre nr. 23/01.02.2024 privind aprobarea bugetului pe anul 2024, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanţa. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.



11. Proiect de hotărâre nr. 24/01.02.2024 privind aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța pe anul 2024. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.



12. Proiect de hotărâre nr. 25/01.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța pe anul 2024. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.



13. Proiect de hotărâre nr. 26/01.02.2024 privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța pentru anul 2024. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.



14. Proiect de hotărâre nr. 27/02.02.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2024, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.



15. Proiect de hotărâre nr. 28/02.02.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit în anul 2024 pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.





16. Proiect de hotărâre nr. 29/02.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Muzeul de Artă Populară Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.





17. Proiect de hotărâre nr.30/02.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Complexul Muzeal de Științe ale naturii Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.





18. Proiect de hotărâre nr.31/02.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.





19. Proiect de hotărâre nr.32/02.02.2024 privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea, pe anul 2024. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.





20. Proiect de hotărâre nr.33/02.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța pe anul 2024. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.





21. Proiect de hotărâre nr.34 /02.02.2024 privind aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă "Maria Montessori" Constanța pe anul 2024. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.





22. Proiect de hotărâre nr.35/02.02.2024 privind aprobarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. - adoptat cu 33 voturi pentru.







“Toate solicitările instituțiilor care se află în subordonarea CJ, după cerințe, după necesități și nivelul de dezvoltare - toate acestea au fost direcționate la direcțiile de specialitate. Toate au fost cuprinse în necesar. Ne-ar fi trebuit 400 milioane ca să facem față tutor. Din păcate am avut 252 milioane, excedentul bugetar s-a raportat anul acesta și am reușit să acoperim o parte din deficitul”, a spus Mihai Lupu.







Au trecut toate proiectele de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi. Astfel, s-a realizat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile vizate în ordinea de zi.







"Se vede o preocupare a noastră pentru absorbţia fondurilor europene şi pentru că nu avem alocări suficiente pentru implementarea tuturor proiectelor care sunt necesare a fi implementate şi cel important lucru este să acoperim cheltuielile de funcţionalitate pentru că cele mai mari cheltuieli sunt, ştiti foarte bine, la DGASPC...Ne-am focusat foarte mut să îndeplinim toate condiţiile pt ca această instituţie să funcţioneze conform cerinţelor omeneşti. (...) Am prevăzut ca toate proiectele ce ţin de dezvoltarea acestui judeţ, fie ca vorbim de infrastructură, fie că vorbim de edificii culturale, ne-am luptat şi am reuşit să alocăm sursele de finanţre. Noi luam în calcul că aceste surse să fie multianule...", a mai spus Mihai Lupu.