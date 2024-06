Edilul Vergil Chiţac, despre proiectele sale de suflet. "Fac parte din programul meu electoral"

Printre altele, primarul a vorbit despre spitalul de cardiologie şi oncologie care va fi construit în municipiul Constanţa. Este vorba despre o investiţie la nivel macro, iar până în anul 2026 construcţia ar trebui să fie finalizată.











„Spitalul de cardiologie şi oncologie este finanţat cu 110 milioane de euro prin programul PNRR. Este destul de urgent pentru că acest program naţional, finanţat de Uniunea Europeană, trebuie să se termine în 2026. Sunt două componente importante la acest capitol. Construcţia propriu-zisă, dar şi echipamentele. Vom avea două licitaţii importante. Una pentru construcţia clădirii şi una pentru echipamentele ce vor dota acest spital. El va fi situat pe Bulevardul Aurel Vlaicu, vizavi de VIVO. Este un spaţiu pe care l-am găsit acolo, care ne aparţine, este un spaţiu generos. Conform randărilor, lucrurile vor arăta foarte bine. Ne grăbim puţin dar eu sunt optimist în sensul în care cred că în toamna acestui an ne vom apuca de construcţia propriu-zisă a acestui spital. Sper, deşi am mai spus-o că în România contestaţia este un sport naţional, să nu avem contestaţii. De aceea am lucrat foarte mult pe caietul de sarcini să îl facem cât mai bine şi dacă se poate să îi cernem pe toţi ofertanţii foarte bine. Trebuie să avem un constructor serios. Nu ne jucăm pentru că nu vorbim de un bloc, vorbim de un spital. Şi în cazul acestui spital, ca şi în cazul Cazinoului sau al Stadionului, noi suntem preocupaţi ca el să devină funcţional. Începând cu a doua zi după finalizarea construcţiei, spitalul trebuie să poată să îngrijească oamenii bolnavi. Trebuie să avem medici acolo, să avem asistente. Încă de acum ne ocupăm de operaţionalizare. Va trebui să elaborăm o hotărâre de guvern pentru că este un spital nou, nu este o anexă pe care o facem la alt spital existent deja. Clădirea spitalului vechi va intra într-un program de reabilitare. Ea are şi risc seismic 1, deci nu va exista doar o reabilitare propriu-zisă, ci şi o consolidare a structurii de rezistenţă”, a spus edilul Vergil Chiţac.



Noutăţi despre Sala Polivalentă şi Stadionul „Gheorghe Hagi”



Edilul a ţinut să clarifice şi problema construcţiei de la Sala Polivalentă, dar şi problema stadionului „Gheorghe Hagi”, cel a cărui construcţie nu a fost încă demarată.





Vergil Chiţac este încrezător că ambele obiective vor fi finalizate. În acelaşi timp a lăsat să se înţeleagă că obiectivul Cazino a avut întâietate, pentru că acolo lucrările se află deja într-un stadiu foarte avansat.











„Sala Polivalentă este în întârziere. Ea este la Compania Națională de Investiții, nu se ocupă în mod direct Primăria Constanța de ea. Evident că pe mine mă interesează şi ţin în permanenţă legătura cu CNI. CNI are extrem de multe şantiere deschise. Au făcut o analiză să vadă câţi bani le-ar trebui pentru a le închide pe toate. Vorbim de şantiere care au fost deschise în trecut, iar acum preţurile s-au mărit. A rezultat că le-ar trebui 24 de miliarde de lei. Dacă te uiţi în bugetul lor, nu au atâţia bani şi îmi vine greu să cred că vor avea atâţia bani la un moment dat. Ei trebuie să îşi facă o prioritizare. Trebuie să nu mai deschidă alte şantiere şi după aceea să vadă care construcţie este prioritară. Noi avem şi Cazinoul şi Sala Polivalentă. Credeţi-mă, cu greutate, am preferat să închidem Cazinoul. Este un obiectiv prea important, prea sensibil, este o clădire unică în România. Este vorba despre amintirea Constanţei, este un brand naţional şi este și într-o fază foarte înaintată. Asta nu înseamnă că Sala Polivalentă nu merge mai departe, dar probabil că va merge mai departe într-un ritm mai lent. Am înţeles că a existat şi un litigiu între antreprenor şi CNI care în luna martie s-a închis. Ar exista în acest moment toate posibilităţile pentru a se merge înainte în condiţiile finanţării. Sincer nu prea văd multă aglomeraţie în zona Sălii Polivalente, ceea ce mă face să cred că se merge înainte dar cu frâna trasă. Prin legea bugetului de stat se pot deschide noi şantiere şi Guvernul României să îşi asume. Acesta a fost cazul Stadionului Gheorghe Hagi care într-o primă fază licitaţia s-a încheiat anul trecut pe la jumătatea sa, a fost contestat. Iată că în acest fel vedem şi noi câte piedici birocratice există şi de ce lucrurile întârzie şi ne enervează pe toţi. CNI a decis câştigătorul, cei care au pierdut au mers la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor iar CNSC le-a dat dreptate. CNI nu a fost de acord cu această decizie şi a atacat în instanţă. A câştigat, dar această treabă s-a încheiat în luna noiembrie a anului trecut, iar în acea perioadă eram sub incidenţa unei ordonanţe care ne impunea să nu mai semnăm contracte noi. Eu cred că în toamnă se vor apuca de construcţia stadionului”, a mai explicat Vergil Chiţac.



Parcurile din Constanţa prind viaţă



Nu în ultimul rând, Vergil Chiţac a atins şi problema parcurilor din municipiul Constanţa.





Mai întâi, edilul a vorbit despre Parcul Gării, acolo unde lucrările sunt finalizate. Apoi, Vergil Chiţac a explicat că până la alegeri mai mult de jumătate din parcul Tăbăcăriei va fi reabilitat.











„Am fost în Parcul de la Gară să văd construcţiile. Este un parc generos. Sunt cam patru hectare, din care trei hectare şi puţin vor fi spaţii verzi, am făcut şi plantări cu gazon. Apoi am făcut alei cu un beton special, aerat, pentru a putea fi folosit de copiii care au role şi am şi irigat pentru că asta este obsesia mea. Când am venit în 2020 ca primar nu existau irigaţii nicăieri. Şi vreau ca toate spaţiile verzi să fie irigate. Este un sistem de irigaţii modern care se porneşte şi se opreşte de pe telefon. Avem un sistem de iluminat nou, avem mobilier nou, foarte bun. Fântâna este un alt proiect. Este reabilitată şi ea. Am şi împrejmuit parcul. Nu am crezut că se vor isca atâtea comentarii pe marginea acestui gard pentru că eu, toate parcurile pe care le-am văzut în lumea asta, am văzut că sunt împrejmuite. Aşa cum arată acum nu mi se pare deloc rău. La Parcul Tăbăcăriei am început să reabilităm dinspre zona City Mall. Ne-am propus ca până la alegeri mai mult de jumătate din parc să fie gata. Mobilierul este şi acolo nou, pe alei am făcut piste de biciclete, dar am făcut şi un circuit educaţional pentru copii pentru a avea parte de educaţie rutieră. Am văzut că au fost copiii de la o grădiniţă acolo şi cei de la Poliţia Locală le-au ţinut un curs. Trebuie să înveţe şi ei pentru că sunt extrem de multe accidente rutiere şi copiii trebuie să ştie toate aceste lucruri. Mie îmi place cum arată parcul”, a încheiat Vergil Chiţac.





„10 plus 10 este parte din programul meu electoral. M-am gândit la faptul că acum în Constanţa sunt multe proiecte aflate în derulare. Oricând am trage linie, ne dăm seama că încă vor mai rămâne proiecte în derulare. Nu putem opri timpul. 10 înseamnă că sunt proiecte în derulare, adică primele 10 ca importanţă, care au asigurată finanţarea în continuare şi pe care le continuăm. Al doilea 10 se referă la proiectele pe care le preconizăm în eventualitatea câştigării unui nou mandat pentru etapa viitoare”, a declarat Vergil Chiţac.