Mihai Lupu: "După cum știți am pregătit un plan de analiză astfel încât să obțin rezultatele maxime în cei 4 ani de mandat. Vă spun ca anul 2023 a fost cel mai dificil din viața mea. Cel mai urât lucru este de a-ți demonstra nevinovăția. Proiectele mele au mers în continuare. A fost foarte multă muncă pentru a ne atinge obiectivele. Cel mai important este să ai soluții. Au fost proiecte dificil de realizat dar printr-o abordare corectă lucrurile s-au desfășurat așa cum este normal. Împreună am reușit anul acesta să finalizam o serie de proiecte și să punem în lista alte multe proiecte. Cel mai important este să fii aproape de oameni. Să le simți necesitățile și ceea ce doresc ei. Partea de infrastructură a reprezentat un proiect fantastic. Vorbesc despre capacitatea fantastică de a reda viața unei companii care era aproape moartă. Vorbesc aici de Drumuri Județene. Frământările care au fost pe la Delfinariu ne-au măcinat dar am trecut peste toate. Nu a fost un an ușor, dar oameni dedicați au făcut o treabă foarte bună. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru tot ce au făcut. În special oamenilor de cultură. Oamenii de arta ne-au dat imaginea corectă asupra acestui județ. Au făcut lucruri minunate. Primesc din partea mea toată aprecierea și recunoștință. Toți ați dat dovadă de profesionalism. Mulțumesc presei constănțene care este exigentă dar care și-a făcut treaba. Nu am să uit momentul în care Ambasada Israelului s-a angajat să facă vara aceasta un teatru în Constanța. Ei spuneau foarte clar că acest oraș este extrem de frumos. Vă mulțumesc tuturor!"







George Danilă, director interimar DGASPC: "Am avut o serie de activități importante. Suntem în faza de dezinstuționalizare. Am dezvoltat noi locații și așa am ajuns mult mai aproape de nevoile oamenilor. Anul acesta am deschis centrul de la Chirnogeni care acum funcționează. Acolo sunt 30 de beneficiari care au plecat din centrul de la Techirghiol. Am mai făcut o rețea de locuințe protejate destinate abuzurilor în familie. Avem în implementare centrul de la Lumina și pe cel de la Mangalia"







Ionuț Cornel, director Spitalul Județean Constanța: "În ambulatoriul nostru au fost tratați peste 95.000 de pacienți. Toate aceste consultații au fost datorate resurselor pe care le avem. Bugetul de 741.713 lei care a fost aprobat de CJC, din el, am atras fonduri de la Casa de Asigurări de Sănătate. Este în desfășurare un proiect important împreună cu CJC, cel de internalizare a serviciilor de imagistică. În momentul acesta se montează două CT, un RMN, un aparat TX, un mamograf de ultimă generație care este deja montat. Pe lângă toate acestea am achiziționat un sistem informatic integrat tip AX care să susțină toate aceste aparate care vor fi montate. Valoarea totală a acestor investiții este undeva la 40 de milioane, din venituri proprii dar și din venituri provenite de la CJC. Vorbim și de fondurile provenite din donații. Prin intermediul unei fundații am primit donații care valorează în jur de un milion de euro. Bani care se regăsesc în renovarea de chirurgie plastica si pentru secția de obstretica-ginecologie"

În aceste momente, în Sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ Constanța, are loc o conferință de presă dedicată prezentării activității direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța și a instituțiilor aflate în subordinea CJC.