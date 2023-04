LIVE-TEXT Felix Stroe: "Dezastrul din Constanța aparține alianței PNL și USR"

Reprezentanții PSD Constanța s-au reunit joi, pentru a dezbate probleme de interes pentru oraș și de actualitate politică.

Felix Stroe: "Dezastrul din Constanța aparține alianței PNL și USR. Noi suntem în opoziție și vom rămâne în opoziție. Nu ne implicăm în aceste jocuri de "curtea scolii". Nu ne interesează. O temă care este de actualitate este tema sănătății. Constanța are un mare noroc care se cheamă PNRR. Avem norocul unui ministru al sănătății, Rafila, care ne sprijină foarte mult. În discuțiile pe care le-am avut la nivel național, am cerut cu fermitate ca atunci când se face evaluarea să fie luat în considerare faptul că, județul Constanța este în top 5 populație. Din 27 de spitale aprobate Constanța a primit finanțare pentru 2 spitale prin PNRR. Ne-am implicat serios și am insistat, și am fost prezenți lângă conducerea ministerului sănătății. Astfel, alături de București, Brașov și Timișoara, Constanța are 2 spitale noi. Vreau să îi mulțumesc cu această ocazie. Este un rezultat palpabil al guvernării PSD pentru județul nostru."







Felix Stroe: "Nu știu nimic mai mult decât acele imagini cu Mihai Lupu. PSD dezaprobă acest comportament. Președintele CJC trebuie să aibă în orice situație o atitudine demnă. Ce se întâmplă mai departe din punct de vedere politic este responsabilitatea celor din PNL. Ei trebuie să își asume. Nu suntem de acord cu un asemenea comportament. Este problema lor. Dacă problema este de justiție, nu ne-am propus să avem ingerințe la acest capitol."







Felix Stroe: "La PSD funcțiile se ocupă prin alegeri. De la Dumbrăveni până la municipiul Constanța. Aud de mult timp că voi fi schimbat din funcție. Din 2 în 2 luni s-a tot anunțat că voi fi schimbat. Între timp au avut loc alegerile din 2019, colegii mei mi-au încredințat un nou mandat câștigat cu o majoritate mare. Voi candida și la următoarele alegeri. Toți colegii au dreptul să candideze. Alegerile vor fi programate de către conducerea națională a PSD. Noi eram gata să le organizăm în 2022. Toate județele țării au fost prinse în asemenea probleme calendaristice. Nu vrea nimeni să evite alegerile. Eu îmi doresc să vină cât mai repede. Spun ferm că voi candida pentru un nou mandat."







Nicolae Moga: "Hotărârea consiliului național politic spune că la alegeri va candida președintele cu o echipă. Oricine poate candida. Eu îmi doresc din tot sufletul să fie cât mai multe moțiuni. Aceasta este hotărârea. Felix Stroe a anunțat că va candida cu o echipă. Cine vrea, își face o altă echipă și poate participa."







Felix Stroe: "Hotărârea de sprijin politic pentru un candidat va fi luată în biroul politic. Cine va fi acel candidat, îl vom sprijini. Îi măsurăm pe toți colegii care doresc să participe la alegeri pentru primăria Constanța. Vom face câteva runde de măsurători astfel încât, în vară, să fim gata, să validăm candidatul care este situat cel mai bine. Domnul Georgescu este unul dintre cei care și-au exprimat dorința să candideze și va candida în situația în care va fi cel mai bun. Are un background bun dar măsurătorile sociologice vor decide. Decebal Făgădău și-a dat demisia din PSD. Dacă vrea sa revină, poate să se reînscrie. Ușile sunt deschise.







Felix Stroe: "Dacă domnul Dan Georgescu susține acest lucru trebuie să vă spună el de ce susține asta. Eu v-am zis cum vom proceda."







Felix Stroe: "PSD are mulți membrii cu experiență care ar putea să candideze. Costin Răsăuțeanu, Daniel Georgescu, Horia Constantinescu, George Vișan, Cristina Dumitrache și așa mai departe. PSD va avea candidați și pentru municipiu și pentru județ."







Felix Stroe: "Este vorba despre comportamentul unui bărbat asupra unei doamne, lipsit de eleganță. Chițac nu trebuia să facă așa ceva. Dacă ar fi fost membru PSD noi am fi analizat și am fi discutat serios."







Nicolae Moga: "Noi ne dorim să alegem un candidat pe care și-l doresc constănțenii. De aceea vrem să punem cât mai multe nume în sondaje să vedem care este cel mai competent. Constănțenii vor decide prin aceste sondaje. Referitor la ce se întâmplă astăzi. Actualul primar derulează niște proiecte de pe vremea vechii administrații. Dacă pot să îi reproșez ceva este faptul că aceste lucrări sunt întârziate, de proastă calitate și nesupravegheate. Noi ne dorim un candidat, care să facă din Constanța, așa cum era altădată, al doilea oraș al României. Acum, suntem undeva după locul 10. În țară există orașe superbe. Ne-au depășit din cauza faptului că am avut o administrație locală care nu s-a ocupat de bunul mers al lucrurilor în oraș."







Ion Dumitrache: "Am o relație normală cu Chițac. Noi, PSD, am trecut proiecte în consilii, amendamente și așa mai departe. Cum conduce domnul primar municipiul este responsabilitatea dânsului. Va răspunde în fața alegătorilor. A fost o alegere proastă la momentul respectiv, să fie ales. Dar acum rămâne de văzut ce se va întâmpla. Proiectele domnului Răsăuțeanu sunt pe curs. Doamna Poptile are fel de fel de întrebări retorice pe care nu le înțelege. Astăzi am discutat această problemă cu domnul primar și cu Răsăuțeanu despre cele doua proiecte."







Felix Stroe: "Mi se pare normal să purtăm discuții cu primarul în ședințele de consiliu. Opoziția nu înseamnă să spargem geamuri la primărie."







Ion Dumitrache: "Eu am cumpărat acest bufet de la "Aurora SA". Faptul că cel care l-a avut înainte nu a făcut toate demersurile, acest teren a rămas în suspans. Pe vremea lui Mazăre nu l-am cumpărat pentru că începuse să se erodeze. Dacă nu se făcea înnisiparea cumpăram apă. Am început demersurile din 2005. Acest teren este în domeniul public privat al primăriei. Conform puzului acolo se va face P+2."







Felix Stroe: "Rotativa va avea loc la finalul lunii mai și începutul lunii iunie. Alegerile parțiale nu le decide Biroul Permanent Județean. Vom avea candidați și candidate."







Mariana Gâju: "Eu vă mulțumesc pentru faptul că suntem împreună. Gândul nostru este că împreună, indiferent că suntem oameni ai unui partid, trebuie să lucrăm pentru atragerea de fonduri pentru proiecte în localități. În ceea ce mă privește, nu doresc să candidez nici pentru municipiul Constanța și nici pentru Consiliul Județean. Mă interesează doar comuna Cumpăna. Trebuie să avem rezultate. Trebuie să avem investiții în toate localitățile. Trebuie să ne intereseze dacă vom avea reprezentanți la efectuarea rotativei. Eu sunt convinsă că domnul președinte va vedea care sunt sumele repartizate județului Constanța, să fie bine alocate. Împreună trebuie să mergem la nivel de administrație publică centrală pentru a accesa acele sume. Cetățenii ne votează în funcție de ceea ce facem în localitățile noastre."







Daniel Georgescu: "Voi candida acolo unde îmi va solicita partidul. Acolo unde pot să aduc voturi."







Felix Stroe: "Ne propunem ca anul 2024 să arate cu adevărat forța pe care o are PSD."