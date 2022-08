Liviu Dragnea: „Pentru mine, Petre Daea este o mare dezamăgire”

ÔÇ×Pentru mine, Daea este o mare dezam─âgire! Face totul doar de impresie! ╚śti╚Ťi cui trebuie s─â spune╚Ťi? Celor care bag─â ├«n p─âm├ónt ╚Öi se chinuie, celor care nu tr─âiesc nici cu un z├ómbet al lui Daea, nici cu o vorb─â me╚Öte╚Öugit─â a lui Daea. Oamenii ─â╚Ötia se chinuie.



Pentru mine nu mai este om Petre Daea, nici m─âcar patriot. El urm─âre╚Öte doar banii! Am vorbit cu el ├«nainte s─â vin─â ministru ╚Öi ce faci: stai un an, doi pe acolo ╚Öi nu faci nimic. Sunt vorbe prin pia╚Ť─â c─â Daea l-a turnat pe Chesnoiu pentru a-i lua locul. Chesnoiu era un b─âiat foarte interesant, chiar dac─â era total sub papucul lui Ciolacu. Ciolacu a ├«nceput s─â fie foarte sup─ârat pentru c─â St─ânescu se dezvoltase foarte mult pe agricultur─â ╚Öi Ciolacu era sup─ârat pentru c─â lua m─âsuri Chesnoiu care ├«l ajutau pe Paul St─ânescu. L-au distrus pe Chesnoiu pentru a-i t─âia aripile lui St─ânescuÔÇŁ, a spus Liviu Dragnea, la DC News.





Fostul lider al PSD Liviu Dragnea, cel care l-a promovat ╚Öi sus╚Ťinut pe Petre Daea ├«n func╚Ťia de ministru al Agriculturii, sus╚Ťine c─â acesta este o mare dezam─âgire pentru el. Dragnea a spus c─â exist─â vorbe ├«n pia╚Ť─â conform c─ârora Petre Daea l-ar fi turnat pe Adrian Chesnoiu la DNA pentru a-i lua locul.