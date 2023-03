Primarul Vasile Delicoti, probleme cu diverşi locuitori. „Eu i-am crescut şi ei mă înjunghie pe la spate”

Poarta Alb─â este o comun─â care se afl─â ├«ntr-o continu─â dezvoltare ┼či acest lucru se ├«nt├ómpl─â ┼či datorit─â administra┼úiei locale. Primarul Vasile Delicoti are ├«n plan foarte multe proiecte, iar unele dintre acestea sunt aproape finalizate. Delicoti implementeaz─â proiecte pentru infrastructur─â, Educa┼úie, dar ┼či pentru cosmetizarea comunei.ÔÇ×Ne-am apucat s─â renov─âm ┼×coala General─â Nr.1, Corp C1 ┼či o vom ┼či extinde. Acest proiect va fi finalizat ├«n urm─âtoarele dou─â luni. Cele patru clase existente au fost reabilitate ┼či mai mult dec├ót at├ót, am consolidat toat─â cl─âdirea, at├ót pe interior c├ót ┼či pe exterior. Am extins corpul pentru c─â am construit sala de sport care are ┼či dou─â vestiare ┼či dou─â s─âli de clas─â cu grupuri sanitare aferente. Mai avem ┼či grupul de pompe care este legat de pompieri. Am reabilitat Casa Pompelor, acum mai trebuie s─â termin─âm bazinul ┼či apoi s─â trecem la sistematizare. Ne ocup─âm ┼či de re┼úeaua de gaze la care acum suntem la un procent de 30 la sut─â p├ón─â s─â o finaliz─âm. Este o re┼úea de 57 de kilometri care are ca termen de finalizare data de 31 decembrie 2023. Valoarea este de 10 milioane de euro ┼či vom avea sta┼úii de reglare ┼či m─âsurare ┼či vor fi ├«n total 1862 de bran┼čamente. Aceste bran┼čamente vor fi ├«n Poarta Alb─â, Cartierul Via, Zona Penitenciarului ┼či Nazarcea. Mai a┼čtept─âm cu asfalt─ârile din cauza faptului c─â avem c├óteva str─âzi mai ├«nguste unde trebuie s─â intr─âm ├«n carosabil pentru a pune conducta de gazÔÇŁ, a declarat pentru Cuget Liber Vasile Delicoti.Edilul spune c─â exist─â foarte mul┼úi oameni care ├«┼či mut─â gardul mai aproape de carosabil, cu toate c─â acest lucru este ilegal.Vasile Delicoti nume┼čte aceast─â practic─â o ÔÇ×boal─â na┼úional─âÔÇŁ pentru c─â a observat c─â a┼ča ceva se ├«nt├ómpl─â ┼či ├«n alte locuri.ÔÇ×├Än ultima vreme oamenii vin cu gardul c─âtre carosabil. Este o boal─â na┼úional─â treaba aceasta pentru c─â nu se ├«nt├ómpl─â doar ├«n Poarta Alb─â. S-a ├«ngustat spa┼úiul verde ┼či nu putem s─â respect─âm normativele. Nu este legal ceea ce fac ace┼čti oameni dar nimeni nu le spune nimic. Pentru 20 de metri p─âtra┼úi pe care oricum nu ├«i folosesc, ei ├«ngusteaz─â strada. Este o boal─â. V─â ar─ât c├ónd vre┼úi st├ólpi de curent electric b─âga┼úi ├«n curtea omului. Oare pe vremuri cei care au pus st├ólpii, i-au amplasat ├«n cur┼úile oamenilor? Nicidecum. Asta este mentalitatea. Ei nu se mai g├óndesc c─â nu po┼úi introduce utilit─â┼úile, c─â se ├«ngusteaz─â strada ┼či dac─â cineva parcheaz─â, cealalt─â nu are pe unde trece, asta este situa┼úia. Eu am g─âsit str─âzi blocate. ├Ä┼či amplasaser─â chio┼čcuri, garaje, pur ┼či simplu pe strad─â. ┼×i a trebuit s─â le demolez. Nu a fost deloc u┼čor pentru c─âmi-am luat ┼či ├«njur─âturile de rigoareÔÇŁ, a mai spus Delicoti.Vasile Delicoti are de g├ónd s─â candideze ┼či ├«n 2024 pentru a-┼či continua proiectele pe care nu va apuca s─â le finalizeze p├ón─â atunci.Primarul din Poarta Alb─â spune c─â exist─â c├ó┼úiva oameni care ├«l contest─â ┼či unii dintre ei sunt chiar fo┼čti prieteni ai s─âi.ÔÇ×Voi candida ├«n 2024 pentru c─â am un proiect foarte mare pe industrializarea comunei ┼či partenerii au nevoie de continuitate. Mie, sincer, mi s-a cam luat, dar trebuie s─â merg mai departe. Am luat localitatea aceasta de la minus. Vreau s─â fac ┼či bugetul localit─â┼úii s─â oferim c├ót mai multe servicii. Nu sunt mul┼úi care m─â ├«njur─â dar v─â da┼úi seama c─â sunt unii care sunt ├«mpotriva mea. Pe mine m─â doare pentru c─â mul┼úi dintre cei care m─â ├«njur─â sunt crescu┼úi de mine. Habar nu aveau de politic─â, i-am ├«nv─â┼úat de toate ┼či i-am crescut ┼či ei m─â ├«njunghie pe la spate. Eu nu vreau s─â m─â ├«ngrop ├«n prim─ârie dar i-a┼č ├«ntreba pe ace┼čti oameni unde erau ├«n 2008 c├ónd am venit eu la prim─ârie ┼či am renun┼úat la toate afacerile mele. De ce nu au avut gura mare atunci?ÔÇŁ, se ├«ntreab─â Vasile Delicoti.