Situație incertă la Costinești. Cine a câștigat Primăria? Gheorghe Mechenici sau Dorin Jeanu?

În urma renumărării voturilor, viceprimarul în funcţie din Costineşti, Gheorghe Mechenici, l-a egalat pe oponentul său şi apoi chiar l-a depăşit cu două voturi.Într-o astfel de situație, Dorin Jeanu spune că se vor depune mai multe contestaţii.„Încă se numără voturile. Aşteptăm cu toţii să vedem ce se întâmplă pentru că sigur vor fi contestaţii şi de o parte, şi de cealaltă. Luni eram la egalitate, după care au dat o hotărâre cei de la BEC şi au acceptat trei voturi care nu au ştampilă de control pe spate. Am contestat această decizie. Nu ştiu când se va clarifica situaţia, dar cred că va dura destul de mult. Am auzit că domnul Mechenici spune că este în faţa mea. Dar cine este el să zică acest lucru? Este Dumnezeu? Trebuie să aşteptăm să se numere. Abia acum, recent, au fost finalizate procesele verbale de la secţia de votare din Schitu. De unde ştie el ce se va întâmpla? Este foarte ciudat. Ar fi culmea să ne dăm toţi învingători. Sunt probleme mari. Au fost procese verbale aduse din secţia de votare care nu coincid cu ce s-a întâmplat la BEC”, a declarat pentru Cuget Liber Dorin Jeanu.De partea cealaltă, Gheorghe Mechenici este sigur că a câştigat alegerile şi este hotărât să se apuce de treabă şi să lupte pentru interesele cetăţenilor din comuna Costineşti.„Este foarte mult stres. Dacă luni de dimineaţă pierdusem alegerile la un vot, marţi, după renumărare, am câştigat la două voturi diferenţă. Nu se mai poate întâmpla nimic. S-au numărat voturile de trei ori, s-au semnat procesele verbale iar de aici încolo trebuie să ne apucăm de treabă şi să muncim pentru Costineşti. Nu mă interesează că voturile se renumără. Vă spun sincer că nu mai are ce să se întâmple. A fost o problemă la curentul electric. Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar am adus generatoare şis-a rezolvat problema. Curentul s-a oprit de dimineaţă, când trebuiau băgate cifrele în sistem. Sper că este doar o coincidenţă. Toţi candidaţii suntem oameni din sat şi trebuie să facem echipă de aici încolo şi să muncim împreună pentru comuna noastră”, a declarat Gheorghe Mechenici.Totodată, preşedintele Biroului de Circumscripţie Local Costineşti, Vasile-Iulian Tudor, a declarat pentru Cuget Liber că procesul de centralizare a voturilor nu s-a încheiat şi nu se ştie când acesta va fi finalizat.„În continuare se procedează la centralizarea voturilor. Încă nu a fost finalizată. Nu am idee când se va finaliza. Trebuie să luăm în calcul şi oboseala care a intervenit. Urmează să publicăm la un moment dat pe site-ul Primăriei Costineşti o hotărâre a Biroului Electoral de Circumcripţie Local, dar nu ştiu să vă zic când se va întâmpla. Nu ştiu modul în care se procedează la centralizarea voturilor”, a declarat preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie Local Costineşti, Vasile-Iulian Tudor.