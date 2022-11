Ştefan Pălărie: "USR a solicitat chemarea ministrului Educaţiei în plen. Suntem lăsaţi în ceaţă"

Senatorul USR Ştefan Pălărie a criticat-o luni pe Ligia Deca, ministrul Educaţiei, pentru faptul că nu a venit în plenul Senatului pentru a-şi prezenta priorităţile mandatului şi lucrurile pe care doreşte să le facă într-un domeniu "atât de important", iar dacă "va copia stilul de la Cotroceni, de muţenie şi percepută aroganţă", nu va creşte în ochii publicului."USR a solicitat în Comitetul liderilor chemarea ministrului Ligia Deca, la 'Ora ministrului', în plenul Senatului României. Această solicitare a fost momentan însoţită de un refuz de a stabili o dată exactă, dar noi vom insista. De ce facem această cale extraordinară de a o chema pe doamna ministru în Parlament? Pentru un simplu motiv, e o chestiune de bun-simţ, de minimă democraţie, ca un ministru al unui stat, la începutul mandatului, să vină să-şi prezinte priorităţile mandatului şi lucrurile pe care doreşte să le facă într-un domeniu atât de important pentru noi toţi. Aş aminti că suntem într-un moment în care au trecut aproape două luni de la începerea acestui mandat de ministru. Noi am făcut acum 42 de zile o solicitare oficială prin intermediul celor două comisii de învăţământ, iar acum 24 de zile am trimis şi o scrisoare directă către cabinetul ministerial şi către registratura acestui ministru. Nu am primit nici acum un răspuns, sau măcar un număr de înregistrare (...).Temele sunt extrem de importante, nu ştim nimic, suntem lăsaţi în ceaţă referitor la noile legi ale educaţiei. Ni s-a promis, la început, finalul lunii octombrie, apoi jumătatea lunii noiembrie, suntem aproape în decembrie şi nu ştim absolut nimic despre o temă atât de importantă.