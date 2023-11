Cum scăpaţi de aspectul de coajă de portocală al pielii

Celulita este o afecțiune a pielii foarte frecventă și inofensivă, dar care provoacă umflături și un fel de „gropițe” pe coapse, șolduri, fese și abdomen. Afecțiunea este mai răspândită în rândul femeilor şi nu afectează sănătatea fizică generală, nu doare și nu este infecțioasă. Cu toate acestea, este posibil ca persoanele care au această afecțiune să fie nefericite și să dorească să o ascundă. Uneori este descrisă ca având aspectul de coajă de portocală şi pe măsură ce celulele adipoase cresc, acestea se împing în exteriorul țesutului conjunctiv, provocând o încrețire a pielii. În general, susţin specialiştii, genetica, sexul, vârsta, cantitatea de grăsime de pe corp și grosimea pielii determină cantitatea de celulită care poate apărea și cât de vizibilă este aceasta.Pe măsură ce o persoană îmbătrânește, pielea își pierde din elasticitate și poate face ca aspectul celulitei să fie mai evident. Creșterea în greutate poate face, de asemenea, ca aspectul celulitei să fie mai proeminent. Deși se cunosc puține lucruri despre cauzele celulitei, tonusul muscular o poate influența, persoanele tonifiate având-o și ele uneori. De exemplu, celulita poate fi legată de: o dietă nesănătoasă, metabolism lent, lipsa de activitate fizică, deshidratare etc. Cu toate acestea, s-a demonstrat că aplicarea unor creme cu retinol îmbunătățește aspectul celulitei. Astfel de produse se aplică o dată sau de două ori pe zi, cel puțin şase luni de zile. Pe de altă parte, dacă există o greutate nesănătoasă, pierderea kilogramelor și tonifierea mușchilor poate ajuta la îmbunătățirea aspectului gropițelor pielii. În plus, se recomandă o dietă de detoxifiere, cu un consum minim de alcool, cofeină, alimente rafinate, carbohidrați și grăsimi saturate. În plus, se vor evita fumatul, pastilele de slăbit, somniferele, laxativele și diureticele.