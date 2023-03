Extragerea sângelui din corp, mai mult o tradiție, decât un tratament

Flebotomia terapeutică este o procedură prin care se extrage o cantitate considerabilă de sânge pentru a îmbunătăți starea clinică a pacienților. Această tehnică, cunoscută și sub numele de sângerare, este folosită din cele mai vechi timpuri, susțin specialiștii de la dozadesanatate.ro. Aceasta este mai degrabă o tradiție decât un tratament eficient al bolilor. Din acest motiv, odată cu apariția științei și odată cu o mai bună înțelegere a fenomenelor fiziopatologice implicate, sângerarea a scăzut în popularitate, fiind înlocuită cu tratamente adecvate. Cu toate acestea, există încă anumite situații în care flebotomia rămâne un instrument util.Procedura constă în perforarea unei vene periferice (de obicei în antebraț) cu o trusă de extracție, care are un ac și este conectată la o pungă de colectare de 500 ml.Este important de subliniat faptul că volumul extras depinde de scopul terapeutic al sângerării și de vârsta și condițiile clinice ale pacientului. Procedura durează între 20 și 40 de minute și se efectuează cu pacientul în poziție semi-așezată. Locația pungii de colectare trebuie să fie sub nivelul brațului pentru a permite extragerea sângelui prin gravitație. După procedură, pacientul trebuie să bea suficiente lichide și să evite schimbările bruște de poziție. De asemenea, mai trebuie precizat că, timp de secole, sângerarea a fost o procedură comună pentru tratarea diferitelor afecțiuni. Deși tehnica era rudimentară, scopul era extragerea de sânge pentru a elimina cauza bolii. În prezent, există puține boli în care flebotomia este o formă de terapie.