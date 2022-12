Gel fixativ pentru păr, preparat din ingrediente naturale

Puneți produsul pe tot părul și folosiți un pieptene cu dinți aspri pentru a-l modela după preferințe. De asemenea, puteți obține un gel fixativ pentru păr din semințe de in. Specialiștii spun că acizii grași esențiali din semințele de in și gelul pe care îl eliberează sunt de ajutor pentru realizarea unor coafuri frumoase fără a afecta sănătatea părului. De precizat că aplicarea acestui gel combate căderea părului, sporește strălucirea și previne uscarea scalpului. Vă sunt necesare doar patru linguri de semințe de in, o cană de apă distilată, două linguri de apă de trandafiri și o linguriță de glicerină naturală. Puneți apa distilată într-o oală cu semințele de in și încălziți amestecul. Când începe să fiarbă, așteptați un minut și luați vasul de pe foc. Așteptați alte 15 minute și turnați lichidul într-un borcan de sticlă. Adăugați apa de trandafiri și glicerina, asigurându-vă că se omogenizează bine. Închideți recipientul și lăsați-l să stea peste noapte în frigider. Odată ce capătă textura dorită, aplicați-l ca pe orice alt gel.

Se știe, gelul fixativ pentru păr este un produs des utilizat, deoarece textura și proprietățile sale permit menținerea coafurii fixe ore în șir. Pe lângă variantele comerciale, vă puteți pregăti acasă propriul gel fixativ, dar cu ingrediente naturale. În caz că nu știați, gelatina fără aromă este un produs bogat în proteine și colagen care aduce beneficii părului, promovând o creștere sănătoasă. Având în vedere textura sa particulară, este unul dintre cele mai bune ingrediente pentru a înlocui gelurile din comerț, pline de substanțe chimice. Mai mult decât atât, gelatina oferă părului un aspect mai voluminos și mai strălucitor. Aveți nevoie de patru linguri de gelatină fără aromă și trei sferturi dintr-un pahar cu apă. Adăugați gelatina fără aromă în apa caldă și amestecați bine pentru a obține o pastă fără cocoloașe. Dacă vreți să fie puțin mai lichidă, puteți adăuga mai multă apă. Pentru a obține rapid o textură de gel, puneți-o câteva ore în frigider.