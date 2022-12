Remedii care atenuează bufeurile din timpul menopauzei

Totodată, vă puteți șterge pielea cu o cantitate mică de ulei, punând accent pe regiunile ce transpiră frecvent. La rândul lor, cuișoarele au un conținut bogat de flavonoide, un tip de fitoestrogen util pentru a reduce frecvența bufeurilor, la fel ca și oțetul de mere organic.



Potrivit specialiștilor, datorită conținutului său semnificativ de acid gama-linoleic, uleiul de luminița nopții vă va ajuta să adormiți imediat și să nu vă treziți în timpul nopții. Instrucțiuni: turnați câteva picături de ulei de luminița nopții într-un pahar cu apă și beți amestecul înainte de culcare.

Una din cele mai frecvente și deranjante simptome ale menopauzei sunt bufeurile, care, de regulă, cresc în intensitate seara. Deși majoritatea neplăcerilor asociate acestei etape a vieții sunt produse de schimbările hormonale, majoritatea femeilor sunt afectate de bufeuri.De fapt, se estimează că aproximativ 85% din femei prezintă acest disconfort în primul sau cel de-al doilea an după ce intră la menopauză. Cu toate că bufeurile nu sunt o problemă de sănătate gravă, ele sunt foarte neplăcute și pot afecta somnul, producând frustrare. Din fericire, de-a lungul anilor s-au descoperit numeroase tratamente naturale pentru a ține sub control acest simptom al menopauzei, astfel încât procesul să fie mai ușor de suportat. De exemplu, acizii grași din compoziția semințelor de in sunt foarte benefici pentru femeile aflate la vârsta menopauzei, pentru că previn dezvoltarea bolilor cardiace, reduc inflamațiile și țin sub control simptomele menopauzei. Apoi, uleiul de luminița nopții este cunoscut ca tonic benefic pentru sănătatea organelor reproducătoare femeiești. În ceea ce privește menopauza și bufeurile, acest produs are abilitatea de a stimula producția de estrogen și de a revitaliza pielea.