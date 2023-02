Sfecla roșie și melasa ajută la tratarea chisturilor ovariene

În plus, aceste două alimente sunt esențiale, datorită cantității mari de nutrienți. În acest fel, puteți evita deficitele nutriționale și puteți întări sistemul imunitar pentru a preveni apariția chisturilor. Potrivit doc.ro, sfecla roșie este un aliment medicinal potrivit pentru toate acele boli care afectează sângele. De exemplu: anemie, colesterol ridicat, hipertensiune arterială sau circulație deficitară. În plus, ea poate fi eficientă în prevenirea și tratarea chisturilor ovariene, datorită proprietăților pigmenților săi, cu virtuți antioxidante, antiinflamatorii și chimiopreventive. Apoi, melasa este un lichid închis la culoare, gros și dulce, care se obține din procesul de fabricare a zahărului din trestie. Datorită conținutului său de nutrienți, se crede că acest aliment este mult mai sănătos decât zahărul alb sau îndulcitorii chimici. În plus, are o aromă foarte intensă și deosebită, asemănătoare lemnului dulce.

Ați fost diagnosticată cu chisturi ovariene? Cu toate că nu vă pun viața în pericol, este necesar să le tratați întotdeauna corespunzător. Principalele simptome ale chisturilor ovariene includ nereguli în ciclul menstrual, mai ales când este prea lung, senzație de presiune în pelvis, durere în abdomenul inferior. În unele cazuri, aceste simptome pot fi însoțite de probleme la urinare, creștere în greutate sau sensibilitate a sânilor. Specialiștii spun că există două alimente foarte sănătoase și benefice pentru prevenirea și tratarea chisturilor ovariene și ambele au proprietăți foarte puternice pentru a ajuta la combaterea radicalilor liberi și la reducerea proceselor inflamatorii.