Sindromul tunelului tarsian se manifestă prin amorțeală şi furnicături

Sindromul tunelului tarsian nu este o afecțiune neuropatică foarte des întâlnită, în ziua de azi. Oamenii trebuie să ştie că aceasta este cauzată de compresia nervului tibial posterior sau a ramurilor sale, sub retinaculul flexorilor. Boala se caracterizează prin amorțeală, furnicături și durere sub formă de arsură în regiunea inferioară a maleolei mediale, care iradiază pe traiectul nervilor calcanean, plantar medial sau plantar lateral. Medicii spun că nervul tibial intră în picior prin partea posterioară a maleolei mediale. Pe măsură ce intră în picior, nervul trece pe sub o bandă de țesut fibros numită retinaculul flexorilor, care formează un fel de tunel. Acest tunel se numește tunelul tarsian și este format din oasele gleznei pe de o parte și retinaculul flexorilor, de cealaltă parte. Prin acest tunel trec tendoane, vase de sânge, precum și nervul tibial posterior, care se îndreaptă spre planta piciorului.Cauzele ce duc la apariţia acestei probleme de sănătate sunt diverse. Dintre acestea enumerăm doar câteva: traumatismul direct al nervului tibial posterior, inflamația țesuturilor din jurul nervului tibial posterior, care provoacă presiune asupra nervului sau creșterea presiunii din tunelul tarsian, datorită apariției unei formațiuni tumorale benigne. La acestea se adaugă inflamația cauzată de alte afecțiuni, cum ar fi artrita reumatoidă sau creșterea rapidă în greutate. Menţionăm că durerea, în cazul sindromului tunelului tarsian iradiază pe traiectul nervilor calcanean, plantar medial sau plantar lateral. Aceste simptome sunt exacerbate de creșterea în greutate, de efortul fizic și de ortostatismul prelungit. Partea bună este că simptomele dispar, de obicei, în repaus.