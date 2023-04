Un nodul tare sub piele poate semnala o problemă gravă de sănătate

Dacă aveți un nodul tare sub piele, asta nu înseamnă, neapărat, căpoate fi un semn de cancer. Totuși, dacă apare brusc, în 24 până la 48 de ore și provoacă durere, cel mai probabil este o infecție. În situația în care acest nodul este moale, neted și poate fi mișcat cu degetele, cel mai probabil este un chist benign. Prin urmare, înainte de a trage concluzii greșite, cel mai bine este să aflați dacă aveți motive de îngrijorare. În general, susțin specialiștii, ganglionii limfatici sunt glande mici care fac parte din sistemul imunitar, rolul lor fiind acela de a filtra substanțele nocive care se află în lichidul limfatic. Globulele albe din sânge care luptă împotriva infecțiilor sunt, de asemenea, stocate în ganglioni. De cele mai multe ori, ganglionii limfatici se umflă atunci când în corp există o infecție virală sau bacteriană. Această inflamație apare în zone precum capul, gâtul, axilele sau zona inghinală. Deseori, ganglionii sunt duri și dor la atingere. Când duritatea este vizibilă și par elastici sau imobili, poate fi un semn al unei probleme de sănătate mai grave. Boli precum limfomul, leucemia și cancerul de sân pot afecta ganglionii limfatici. În general, chistul poate genera un nodul dur sub piele, iar textura depinde de umplutura acestuia. Când are consistență tare, conține proteine sau celule cutanate moarte, dar dacă chisturile sunt aproape de suprafața pielii, cel mai probabil vor fi moi. Dacă sunt situate în zone mai adânci, vor fi dure. De obicei, apar pe mâini și încheieturi, coloana vertebrală, scalp, picioare, degete sau buze.