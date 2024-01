2023, anul în care s-au născut cei mai puțini copii în România. 49% dintre părinţi au un singur copil

Anul trecut, în România s-au născut cei mai puțini copii de când se fac măsurători statistice. În fiecare an, numărul nașterilor scade cu peste 10.000. Ca să îşi construiască o carieră, femeile amână maternitatea și cu cât amână mai mult, cu atât le scad șansele de a mai avea un copil. Dar nu doar vârsta contează, ci și stresul, poluarea ori stilul de viață. Azi, 1 din 5 cupluri se luptă cu infertilitatea și singura lor șansă rămâne fertilizarea in vitro.







„Femeile din ziua de astăzi își doresc o carieră, își doresc să evolueze. S-a observat că, cu cât mai civilizată este o țară, cu atât mai târziu își doresc femeile să aibă un bebeluș”, a declarat Dr. Diana Mihai, medic primar obstetrică-ginecologie, pentru Observator News.







În 2001, era un lucru firesc pentru femei să aibă primul copil înainte de 24 de ani. Vârsta a crescut la 27 de ani în 2021. Diferența se vede și mai bine la orașe. În București, de exemplu, o femeie devine mamă pentru prima oară, în medie, după 30 de ani.







Stănescu: „În ultimii ani, se înregistrează un număr tot mai mare de cupluri care nu își doresc să aibă copii.”







49% dintre părinţi au un singur copil, 39% au doi copii, iar familiile cu minim trei copii sunt o raritate.







„În ultimii ani, se înregistrează un număr tot mai mare de cupluri care nu își doresc să aibă copii. Sunt o serie de factori care influențează această decizie. Femeia pune și ea pe primul loc cariera, nu neapărat pe primul loc, dar acordă prioritate carierei”, a afirmat Simona Stănescu, de la Institutul de cercetare a calităţii vieţii.







Medicii atrag atenția că cu cât înaintați în vârstă, cu atât scad şansele de a avea un copil.







Intervievată pe marginea acestui subiect, cântăreața Andreea Antonescu, mama a două fete, a vorbit despre experiența de a naște și înainte de 30 de ani, și după 40: „E o diferență foarte mare. Prima oară am fost însărcinată la 28 de ani, la 29 de ani am făcut-o pe Sienna. Eram foarte panicată, eram foarte stresată în permanență, eram non-stop acolo. Nu că nu aș fi și acum stresată, nu că nu aș fi non-stop cu ochii pe fetele mele, dar parcă sunt un pic mai relaxată. Nu mi-am dat seama cât sunt de curajoasă, decât când am realizat ce am în brațe și mai ales la ce vârstă”.