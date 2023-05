Angajatorii de la stat au fost activi în luna aprilie

Deși, la finalul anului trecut, s-a anunțat deblocarea a 90.000 de posturi vacante din aparatul de stat, luna mai a venit cu vestea înghețării angajărilor în instituțiile publice, până la sfârșitul anului. Luna aprilie este, astfel, ultima în care numărul de joburi noi scoase în piață a depășit pragul de 3.000.În total, în perioada ianuarie – aprilie, au fost disponibile în instituțiile de stat 10.000 de posturi. „Măsura de înghețare a posturilor are ca scop reducerea deficitului bugetar, însă nu se va aplica și în cazul angajărilor din Educație și Sănătate, acolo unde există o nevoie considerabilă de personal. De altfel, sistemul sanitar a fost, de la începutul anului și până acum unul dintre cei mai puternici angajatori și este foarte probabil ca acest lucru să nu se schimbe, în condițiile, pentru acest sector, există un memorandum care impune exceptarea lui din ordonanța dată de Guvern”, transmite Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs România.Locurile vacante pentru medici, asistenți medicali și infirmieri reprezintă un procent de 20%, potrivit informațiilor jobradar24.ro. În continuare, 11% sunt pentru muncitori, 6,5% pentru îngrijitori și 5,3% pentru referenți. Cel mai puțin căutați în luna aprilie, însă, au fost tehnicienii, tâmplarii, maseurii, lăcătușii sau inginerii hidrologi.La nivel general, mai mult de 90% au fost funcții de execuție, anume un număr de 2.824, și aproximativ 5%, funcții de conducere. Totodată, datele arată că instituțiile locale au făcut publice 1.745 de locuri de muncă, primăriile au postat 410, instituțiile județene 360 de posturi, iar cele naționale au publicat puțin peste 200. Cel mai puțin, în luna aprilie, au făcut angajări consiliile județene, Guvernul și ministerele și instituțiile regionale. Totodată, 173 de poziții au fost vacante în unitățile militare.Cele mai multe locuri de muncă vacante, respectiv aproape 600, aparțin instituțiilor de stat din București, Clujul ocupând a doua poziție în clasament, cu 226 de oferte. Urmează Brașov, Constanța și Timiș, toate trei cu peste 100 de posturi scoase în piață. Cele mai puține opțiuni la stat le-au avut candidații din Covasna, Arad, Caraș – Severin, Giurgiu, Gorj sau Botoșani.„Celor 3.000 de joburi disponibile la stat în luna aprilie li se mai adaugă aproape 33.000 din mediul privat, acolo unde lucrurile sunt mai nuanțate și adresabilitatea către candidați este ceva mai largă, în condițiile în care apar variabile precum munca remote sau hibrid, joburile part time sau pe bază de proiect, care atrag o anumită parte din candidați, în special pe cei foarte tineri”, explică Roxana Drăghici.În acest moment, pe eJobs.ro, sunt puse la dispoziție 34.000 de locuri de muncă. În același timp, jobradar24.ro are agregate 2.000 de locuri de muncă la stat.