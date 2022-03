Decizii de ultimă oră. Ce se întâmplă cu angajaţii Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa

Din fericire, halatele albe au fost norocoase, în sensul că îşi vor mai putea continua activitatea, chiar dacă este vorba numai de o lună. „Noi am solicitat o întâlnire cu conducerea Spitalului de Boli Infecţioase, pentru a clarifica toate aspectele legate de relaţiile de muncă, pentru că aşa este normal şi corect, să se decidă de comun acord cu partenerii sociali ce este de făcut. Doamna manager, dr. Claudia Cambrea, ne-a informat că s-a rezolvat detaşarea tuturor salariaţilor. Adică, toţi cei care erau implicaţi în actul medical, în jur de 90 de persoane, vor lucra acolo unde au fost repartizaţi încă 30 de zile. Între timp, sperăm ca lucrările de renovare să fie definitivate şi sperăm să se deschidă parterul, etajul I şi demisolul. Referitor la ceilalţi salariaţi, aceştia vor fi repartizaţi pe compartimentele de la Medeea, cel cu îngrijiri paliative şi cel de spitalizare continuă pentru bolnavii HIV-SIDA. Practic, mai avem un răgaz de 30 de zile. Totodată, am mai hotărât ca orice măsură succeptibilă să afecteze relaţia de muncă a salariaţilor să fie discutată în cadrul acestui comitet nou format, din conducerea unităţii sanitare şi sindicate. În plus, s-a luat decizia ca toate concediile restante din anul 2021 să fie acordate şi toate măsurile acestea să fie unitare, după care, în funcţie de redeschiderea fiecărei secţii şi compartiment în parte, în acele locuri să se întoarcă fix aceleaşi persoane, adică să nu existe discuţii că sunt discriminaţi, că reîncadrarea lor la Infecţioase se face pe anumite criterii. Pe scurt, cei care lucrau pe o anumită secţie se vor întoarce exact la vechiul loc de muncă”, a declarat preşedintele Sindicatului „Sanitas” Constanţa, Nicolae Manea, pentru „Cuget liber”.





Din păcate, oamenii angajaţi pe Legea 55, încadraţi în câmpul muncii pe perioada stării de urgenţă, nu pot fi sprijiniţi de sindicat. „Nu avem cum să-i reprezentăm, pentru că nu sunt membrii noştri de sindicat. Pe de altă parte, deciziile au fost luate, comunicate şi nu pot fi atacate decât în instanţă. Noi le-am transmis celor care doresc, punctul de vedere al casei de avocatură cu care noi avem încheiat contract de colaborare şi au dreptul să conteste deciziile. Din păcate, şansele, din punctul de vedere al avocatului, sunt aproape nule, dar fiecare are dreptul să încerce”, a adăugat acesta.





Din acel moment, spitalului i-a fost pus lacăt pe uşă, iar personalul a fost distribuit peste tot în judeţ, la Ambulanţă, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Spitalul Medgidia, Mangalia, Spitalul Militar etc. De atunci, salariaţii au lucrat cu detaşare, fix acolo unde au fost trimişi. Aşa că, în fiecare lună au aşteptat cu nerăbdare ca aceste detaşări să le fie prelungite, pentru a nu rămâne fără un loc de muncă. De curând, însă, s-a zvonit că nu le vor mai fi prelungite contractele. Ce a urmat? Disperare mare în rândul angajaților, neliniște. Unii dintre ei au luat legătura cu Sindicatul „Sanitas” pentru a-i ajuta, mai ales atunci când au auzit că detaşările lor ar putea fi întrerupte.