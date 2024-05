Distracție, dar și responsabilitate! Cu cât pot fi amendați petrecăreții care nu își strâng gunoiul

Dacă nu respectați aceste reguli, riscați să fiți amendați, potrivit Ordonanței de urgență nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă.





„Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 10.000 lei (RON) și 20.000 lei (RON) săvârșirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte: (…) d) nerespectarea prevederilor privind menținerea în bună stare de funcționare a dotărilor de pe plajă, inclusiv a celor de agrement; e) neasigurarea condițiilor sanitare și de protecție a mediului în zonele de îmbăiere și pe plajă; (…)”, potrivit Ordonanței de urgență nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă.





Conform HCL 77/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărie, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța, articolul 6, punctul 2, scuipatul, aruncarea de hârtii, sticle sau a oricărui tip de ambalaj sau resturi din acestea, resturi de țigări, coji de semințe sau a oricăror resturi alimentare sau nealimentare, pe alei, peluze, în parcuri, zone verzi, pe drumuri și trotuare sau în orice alt loc public sau privat de folosință comună, inclusiv în mijloacele de transport în comun, constituie contravenție. Cei care nu respectă legea pot fi amendați de la 500 până la 1.000 de lei, cum a fost și cazul lui Bogdan D., un tânăr constănțean care a fost sancționat de mai multe ori pentru deșeurile pe care le-a lăsat în urma lui în locurile publice.





„Am primit multe amenzi, mai ales vara, ba că am băut în locuri publice, ba că am lăsat mizerie, adevărul este că nu m-am învățat niciodată. Până în acest moment am primit peste 15 amenzi, toate din aceeași cauză. Poliția nu te iartă niciodată. Nici la festival nu am scăpat de amenzi, în loc să arunc la gunoiul care era prea departe, am aruncat o doză în nisip, nu a fost o alegere înțeleaptă”, a declarat tânărul.





În concluzie, în timp ce sărbătorim și ne bucurăm de Zilele Constanței, să nu uităm că avem o responsabilitate față de mediul înconjurător. Prin luarea unor măsuri responsabile și conștiente în gestionarea deșeurilor, putem contribui la menținerea frumuseții naturale a orașului nostru pentru generațiile viitoare.





În mijlocul bucuriei și agitației festive, este important să nu uităm de responsabilitatea noastră față de mediu. Deșeurile rezultate în urma acestor evenimente pot avea un impact semnificativ asupra ecosistemului, dar și asupra frumuseții orașului.Atât constănțenii, turiștii care ne vizitează orașul, dar și organizatorii de evenimente au o responsabilitate comună în a menține curățenia. Organizatorii de evenimente sunt sfătuiți de către reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral să se asigure că există suficiente containere de gunoi pe plajă și în zonele de desfășurare a acestor evenimente. Acestea trebuie să fie amenajate în locuri cât mai vizibile și accesibile. De asemenea, organizatorii trebuie să organizeze campanii de conștientizare și educație înainte și pe durata festivalurilor, pentru a îndemna participanții să păstreze curățenia și să respecte regulile de igienă. Totodată, dacă vă doriți să vă plimbați pe plajă sau chiar să stați la soare în această perioadă plină de evenimente, reprezentanții ABADL recomandă folosirea coșurilor de gunoi amplasate în mod regulat pe plajă pentru a arunca deșeurile. Nu lăsați gunoiul la întâmplare pe nisip sau în apă. Dacă doriți să stați pe nisip și să serviți ceva de mâncare asigurați-vă că folosiți materiale biodegradabile, cum ar fi paharele și farfuriile din carton sau alte alternative eco-friendly, pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător.