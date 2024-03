Statul român a redus efectele eroziunii costiere pe jumătate dintre loturile cuprinse în marele proiect

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral vine cu noi precizări în ceea ce privește măsurile esențiale pentru reducerea efectelor eroziunii costiere. Până în prezent, statul român a reușit să reducă efectele eroziunii costiere pe 8 din cele 16 loturi cuprinse într-un proiect major al Apelor Române.5 dintre cele 8 zone de pe litoral au fost protejate cu diguri de larg, de țărm și cu extindere ale suprafețelor de plajă încă din 2015, iar pentru unele dintre cele care se implementează începând cu anul 2021 sunt prevăzute și lucrări de biodiversitate.„În aceste zile, s-a tot scris despre fenomenul natural cunoscut sub numele de «cliffing», acel «prag» de nisip care se formează la malul mării și pe care l-am întâlnit, atât în Mamaia, cât și în sudul litoralului românesc. Acest fenomen apare aproape în fiecare an, în sezonul rece, pe plajele naturale și cele înnisipate.Este important să înțelegem că acesta este un proces natural care va dispărea odată cu intervenția specialiștilor în pregătirea plajelor pentru sezonul estival.Referitor la lățimea plajelor din stațiunea Mamaia, aceasta servește ca un tampon împotriva eroziunii costiere. Nisipul, cu o granulație mai mare, a fost utilizat pentru a consolida stabilitatea plajei. Aceste măsuri sunt esențiale în contextul geografic specific al stațiunii Mamaia, care reprezintă un cordon îngust de nisip care separă Lacul Siutghiol de Marea Neagră.În prezent, pe litoralul românesc se desfășoară cel mai important proiect de siguranță națională, finanțat prin fonduri europene. Acest proiect vizează protejarea infrastructurii rutiere, hoteliere, a locuințelor comunității și, nu în ultimul rând, a vieților oamenilor.Pentru a înțelege mai bine necesitatea unei plaje mai late și a unui profil mai ridicat al plajei în raport cu nivelul zero al Mării Negre, amintiți-vă de furtuna din luna noiembrie a anului trecut, care a produs daune considerabile pe litoralul din Ucraina și Turcia, însă a avut un impact minor pe litoralul românesc. Este esențial să reflectăm asupra acestei diferențe și să conștientizăm importanța protejării litoralului împotriva eroziunii costiere”, au transmis reprezentanții ABADL.