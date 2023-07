Federația Patronatelor din Industria Ospitalității, strigăt către Guvern! „Orice taxă nouă este o povară în plus pe umerii antreprenorilor”

„Facem un apel către Guvern de a nu schimba regulile în timpul jocului. Întotdeauna, creșterea de taxe are drept repercusiune un efect de bumerang, nu o colectare mai mare, ci o colectare mai scăzută, o gripare a sectoarelor economice. Măsura măririi taxelor nu este niciodată o măsură inspirată. Orice mărire de taxe are repercusiuni imediate în consum, pentru că întotdeauna vom vedea o scădere a consumului în prețuri”, a punctat Florin Jianu, Președintele Consiliului Naţional al IMM-urilor din Romania.





În continuare, reprezentatul evenimentului, Călin Cozma, Președinte Executiv al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, a declarat: „Considerăm ca orice taxă nou introdusă în industria ospitalității reprezintă o povară în plus pe umerii antreprenorilor din industrie, cu atât mai mult în acest context extrem de dificil, în care Sectorul HoReCa, după un an de pandemie și un an de război la granița țării, încearcă din greu să își revină”, spune oficialul.





Măsura creşterii de taxe nu este privită cu ochi buni nici de Corina Martin, Secretar General în cadrul Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, care aduce în discuţie inclusiv subiectul salariilor mici din domeniul HoReCa:





„Mai mult ca sigur că această creştere de TVA se va regăsi în preţuri mai mari, ceea ce va alimenta inflaţia cu care ne confruntăm. Cum mai putem fi competitivi în concurența cu alte destinaţii turistice, dacă avem tarife și mai mari, generate de taxe mărite, deşi suntem deja dezavantajaţi de lipsa unor bugete decente de promovare, față de bugetele Turciei, Greciei, Bulgariei etc.? Reforma sistemului fiscal ar trebui să înceapă cu modul în care statul cheltuie banii, să lupte împotriva evaziunii fiscale și abia apoi să umble la modificarea sistemului fiscal. În condițiile în care traversăm cel mai mare deficit de forță de muncă în industria ospitalităţii, din istorie, am fi preferat ca noi, antreprenorii, să fim susţinuți de mecanismele fiscale ca să mărim salariile personalului nostru, în loc să dăm taxe și mai mari către stat, în contextul în care impozitele pe salarii sunt foarte mari în România, iar noi nu ne putem ține personalul în țară, pentru că nu ne permitem salarii mai mari”, spune, în concluzie Corina Martin.





Marţi, reprezentanţii Federației Patronatelor din Industria Ospitalității şi ai Consiliului Naţional al IMM-urilor din România au participat, alături de cei ai Confederației Concordia, la întâlnirea cu premierul României, Marcel Ciolacu, și cu membri ai Guvernului român, pe marginea solicitărilor de a NU se introduce cota majorată de TVA în HoReCa. Printre semnatari se află şi RESTO Constanţa, Asociaţia Patronală Eforia Turistică, respectiv Asociaţia Patronală Costineşti.