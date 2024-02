În sfârșit! Colegiul Medicilor Stomatologi Constanța și-a ales conducerea! Aureliana Caraiane rămâne președinte

„După ce s-a strigat prezența și s-a constatat îndeplinirea cvorumului, s-au distribuit buletinele de vot alegătorilor. 12 dintre membrii consiliului teritorial au votat, șase au plecat, după ce au răspuns de prezență, declarând faptul că, din cauză că nu s-a ajuns la un consens, opoziția se retrage. Ca urmare, imediat ce acești 12 membri și-au exprimat votul, comisia electorală locală a procedat la desfacerea buletinelor de vot și numărarea voturilor valabil exprimate obținute de fiecare candidat în parte, stabilind rezultatele deja menționate”, a precizat președintele comisiei electorale.





Reamintim că, la fel ca şi celelalte colegii din ţară, şi cel din Constanţa ar fi trebuit să îşi aleagă conducerea de la finele lunii noiembrie, dar acest lucru nu s-a întâmplat, în primul rând, din cauza neîndeplinirii cvorumului. Ultima dată, pe 20 ianuarie, unul dintre medici le-a distribuit membrilor prezenți în sală, precum și comisiei electorale un comunicat al opoziției. În continuare, după o serie de discuții legate de conținutul textului respectiv, neînregistrându-se declarații de retragere a unor candidaturi din BEX, președintele comisiei electorale a anunțat începerea alegerilor pentru BEX, conform ordinii de zi. La momentul respectiv, şase membri ai consiliului colegiului au părăsit sala şi sediul CMS Constanţa, fără să semneze convocatorul de prezenţă şi, bineînţeles, fără a-şi exercita dreptul la vot.





La momentul actual, aşa cum am precizat deja, preşedinte al CMS Constanţa rămâne Aureliana Caraiane. Am încercat să aflăm ce viziune are aceasta pentru noul mandat, dar, din păcate, nu a putut fi contactată.





După desfășurarea procesului electoral din data de 27 ianuarie, s-a hotărât ca membrii acestui birou să fie următorii: Aureliana Caraiane - președinte, Cristina Nucă - vicepreședinte, Steliana Gabriela Buștiuc - vicepreședinte, Maria Claudia Albu - secretar și Raluca Briceag - trezorier. Noua structură a colegiului, a precizat președintele comisiei electorale, dr. Cristina Gabriela Pușcașu, a fost aleasă în urma validării voturilor, când pe ordinea de zi a celei de-a treia ședințe a Consiliului Teritorial Constanța s-a aflat alegerea Biroului Executiv (BEX) al CMS Constanța. La această dată, în intervalul orar 10:30-11:00 s-au depus nouă candidaturi pentru funcția de membru al biroului, iar după depunerea candidaturilor s-au tipărit 20 de buletine de vot, cu numele candidaților. La momentul începerii ședinței de alegeri, conform programului, respectiv ora 11:30, președintele comisiei electorale a strigat prezența, în sală fiind prezenți 18 din cei 19 membri ai consiliului, fiind astfel îndeplinite condițiile de cvorum la ședința de alegeri.