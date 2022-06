Magazine cu lacătul pe uşă şi disperare în rândul agenţilor economici de pe strada Ștefan cel Mare

Da, se observă că s-a lucrat pe tronsonul cuprins între strada Ștefan Mihăileanu și strada I. G. Duca, iar până spre Policlinica cu Plată, de câteva zile a apărut timid şi asfaltul, care a luat loc pietrişului, dar o porţiune însemnată este în continuare foarte dificil de traversat.





Şi, gândiţi-vă, toată această situaţie trenează din luna octombrie a anului trecut, timp în care, pentru locuitorii de pe această stradă, numai plecarea şi sosirea acasă reprezintă un chin, mai ales pentru vârstnici, care abia se mişcă. Din păcate, vor, nu vor, de multe ori trebuie să iasă din casă, fie pentru cumpărături, să ajungă la medic sau pentru alte necesități.





Pentru a lua pulsul zonei, am mers la pas, dintr-un capăt într-altul al străzii. Dacă până la policlinică deplasarea a fost uşor de realizat, mai departe, este îngrozitor de mers. Din acest punct, peste tot sunt numai pietre, cioburi, pământ răscolit, iar în aceste condiţii oamenii trebuie să iasă din case sau să meargă, efectiv, pe unde au treabă.





„De mai bine de jumătate de an nu mai pot purta decât încălţăminte sport, pentru că altfel mi-aș rupe gâtul. Nu se poate merge şi la fiecare pas te uiţi pe jos, ca să nu calci în cine ştie ce utilaj sau orice altceva şi să nu te răneşti. Nu este normal ca lucrările să se extindă atât de mult timp. Mai vin şi turiştii şi noi ne aflăm încă în plin şantier”, ne-a declarat Irina P., o constănţeancă. „Eu am deja un picior rupt. M-am dezechilibrat într-o dimineaţă, am călcat strâmb şi am ajuns direct la spital. Parcă ne aflăm în război, nu în centrul unui oraş”, a completat Florin C., un pensionar în vârstă de 77 de ani.