Pietonul sau biciclistul? Cine are prioritate pe pistă și cum să ne ferim de accidente?

De exemplu, în zona ICIL, ori în apropierea Liceului „Tomis” (bulevardul Tomis), dar și în alte părți ale orașului, există piste de biciclete marcate pe trotuare. Deși trotuarele sunt spațioase, iar circulația pietonilor nu este afectată de prezența pistelor de biciclete, unii constănțeni aleg totuși să meargă pe secțiunea mică destinată bicicliștilor.







„Tot biciclistul este de vină”



Acest lucru l-a semnalat un cititor al ziarului „Cuget Liber” care a avut parte de un incident în zona Kaufland-Gară. Alexandru C. iubește să meargă cu bicicleta și să realizeze trasee cât mai lungi, fiind și singurul moment din zi în care se poate relaxa. Acesta a relatat pentru redactorii „Cuget Liber” evenimentul mai puțin fericit pe care l-a trăit.





„Pietonii mă uimesc pe zi ce trece, au un trotuar lat, unde se pot deplasa cu ușurință, iar ei aleg să meargă pe porțiunea mică de drum, unde se vede clar că este destinată bicicliștilor. Săptămâna trecută am lovit din greșeală o pensionară care s-a gândit că pista de biciclete este potrivită pentru a se plimba. Nici nu am văzut-o de unde a apărut, am frânat brusc, am pierdut controlul și am căzut, iar bicicleta mea a lovit-o în zona picioarelor. Bineînțeles că martorii incidentului au dat vina pe mine, ba că nu am fost atent, ba că trebuie să mă plimb cu bicicleta pe stradă, ba că puteam să omor femeia. Nu mi se pare normal să ai atât de mult spațiu și tu să alegi să mergi pe pistă. Nu există educație în acest sens. Tot biciclistul este de vină”, a declarat Alexandru C.











Aceasta nu este doar părerea lui, ca el gândesc și alți bicicliști care sunt nevoiți să evite astfel de incidente zilnic.



„Am ajuns să facem cu schimbul, pietonii merg liniștiți pe banda mea, iar eu merg liniștit pe trotuarul lor”, a declarat un alt pasionat de pedalat.





Pietonii care merg pe pistele de biciclete cresc riscul de accidente și coliziuni, punând în pericol atât propria siguranță, cât și pe cea a bicicliștilor, cei din urmă fiind nevoiți să încetinească sau să efectueze manevre bruște pentru a evita pietonii.



În altă ordine de idei, reamintim că polițiștii locali din Constanța au organizat mai multe campanii de conștientizare pentru copii, accentuând importanța traversării regulamentare a străzii și a mersului cu bicicleta pe carosabil. Totuși, este nevoie de mai multe campanii de informare publică pentru a educa și cetățenii în legătură cu importanța respectării spațiilor dedicate bicicliștilor.











Când pietonii folosesc pistele de biciclete, riscul de coliziuni crește considerabil. Bicicliștii, neavând așteptări ca pietonii să fie pe pista lor, pot fi surprinși și pot provoca accidente, iar acestea pot duce la răniri pentru ambele părți.





În prezent, conform Codului Rutier, bicicleta este considerată un vehicul la același nivel cu motocicletele și mașinile. O regulă importantă de circulație interzice deplasarea bicicletelor pe trotuare, obligând bicicliștii să circule fie pe partea laterală a drumului, respectând sensul de mers, fie pe piste special amenajate, însă, în prezența unui marcaj special, circulația este permisă și pe trotuare.