Sindicaliştii din sănătate protestează! "Avem patru categorii de salariați într-un singur sistem, ceea ce este aberant"

Potrivit preşedintelui „Sanitas” Constanţa, Nicolae Manea, discuţiile întreprinse în ultimele zile au concluzionat că se impune declanşarea acţiunilor revendicative.





„Urmează ca săptămâna aceasta să mai aibă loc nişte discuţii cu cei din Guvern, apoi va mai avea loc un consiliu naţional şi probabilitatea este destul de mare să începem, din nou, să mergem la Bucureşti şi să organizăm un miting de mare amploare. Noi sperăm ca măcar în ceasul al 12-lea să ne rezolvăm problemele. La ce se referă acestea? În primul rând, ar trebui ca toți salariații să ajungă la maximul din grila de salarizare. Se știe foarte bine că medicii, farmaciștii, asistenții medicali, ambulanțierii sunt deja la maximul din grilă. Infirmierele și brancardierii au ajuns să primească, anul acesta, un sfert din ce era restant, dar personalul TESA nu a primit nimic. Deci avem patru situații distincte. Unii care sunt plătiți și care au, începând cu 1 martie 2018, salarii maxime, cei care au avut majorări în cursul anului 2020, dar care au rămas cu sporurile pentru condițiile de muncă la anul 2018. Mai avem personalul sanitar auxiliar, care a ajuns undeva pe la jumătatea grilei, plus un sfert din diferență, și care are sporurile raportate la anul 2018 și mai avem personalul TESA, care are, la fel, sporurile din 2018 și care a rămas la jumătatea grilei, deci nu a primit acel sfert din diferența rămasă. Deci avem patru categorii de salariați într-un sistem de salarizare, ceea ce este aberant. Nu există niciun sector în această situație și atunci noi cerem un lucru foarte simplu: aplicarea acelorași prevederi legale pentru toată lumea din sistem”, a declarat preşedintele „Sanitas”, pentru „Cuget Liber”.





O altă revendicare a sindicaliştilor o reprezintă acordarea voucherelor de vacanță, în condițiile în care toți bugetarii le primesc, în afară de angajații din sănătate.





În acest context, membrii consiliului au hotărât organizarea de acțiuni de protest în perioada ce urmează pentru susținerea în principal a drepturilor legate de aplicarea Legii 153/2017 - legea salarizării unitare, finanțarea integrală a voucherelor de vacanță de la bugetul de stat pentru toți salariații, acordarea în continuare a sporului de Covid-19 pentru personalul îndreptățit şi nu numai. Pe scurt, Consiliul Național „Sanitas” a mandatat Biroul Operativ al Federației să continue negocierile cu toți factorii de decizie, în perioada imediat următoare, timp în care organizațiile județene se pregătesc să participe la acțiunile sindicale ce vor fi declanșate în situația în care Guvernul nu înțelege să găsească soluții favorabile aplicabile membrilor de sindicat.