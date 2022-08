Spitalul de Boli Infecţioase funcţionează! "În urma expertizei am optat pentru consolidare și nu demolare!"

Potrivit managerului SCBI, dr. Claudia Cambrea, în perioada imediat următoare se dorește finalizarea lucrărilor și pe aripa mare a clădirii pentru cei mici și vor mai deveni funcționale încă 22 de paturi. „Noi, pe parcursul lunii mai, am predat studiul de fezabilitate colegilor de la primărie, departamentul de fonduri europene, și am înțeles că acum sunt pe final de achiziție a fazei de DTAC (documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire). Între timp, în toate secțiile deschise s-au finalizat lucrările de semnalizare și detecție la incendiu, s-au finalizat lucrările pe instalația electrică, s-a implementat inclusiv coloana suplimentară de hidranți interiori, care ne-a fost solicitată de ISU, deci pe partea de protecție la incendiu, pe tot ce înseamnă interiorul clădirii, lucrările sunt încheiate. Instalația de oxigen a fost dată, și ea, în funcțiune și a mai fost verificată o dată, pentru că nu mai vrem să trecem prin ce am trecut în toamna anului trecut. Toate saloanele noastre care vor fi date în funcțiune, de acum înainte, indiferent că sunt pe Covid sau non-Covid, sunt dotate cu oxigen”, a declarat directorul pentru „Cuget Liber”.











Pentru ca activitatea spitalului să se desfăşoare în cele mai bune condiţii, acesta va beneficia şi de un spital modular, în care sunt prinse zece paturi de terapie intensivă și 42 de paturi de boli infecțioase. De când? Din păcate, acest modular depinde de modul în care se finalizează procedurile de achiziție și depinde foarte mult dacă vor exista contestații în cadrul acestor proceduri. Dacă totul va decurge normal, în principiu, ar trebui ca acesta să fie gata la sfârșitul lunii decembrie - începutul lunii ianuarie, a subliniat dr. Cambrea. Modularul va fi dotat cu oxigen, climatizare centralizată, cam aceleași dotări ca în spital.











Întrebată ce se întâmplă, în prezent, cu clădirea principală, directorul a spus că, deocamdată, nu se mai poate deschide nimic în plus, pentru că jumătate din aripa lungă este sigilată, iar în această zonă va fi demarat un proiect de consolidare. Ne referim la zona unde a izbucnit incendiul, plus etajele superioare, unde, practic, sunt 37 de paturi blocate. „În urma expertizei structurii clădirii, construită în perioada anilor 1921-1938, ni s-au oferit două soluții: demolare sau consolidare, iar noi am optat pentru consolidare”, a adăugat managerul. Pentru că terapia intensivă nu mai poate fi asigurată, cazurile grave sunt direcționate spre Spitalul Clinic Județean de Urgență.











În privinţa aparaturii, nu a fost nevoie ca aceasta să fie înlocuită. Se pare că doar câteva aparate din terapie intensivă au fost distruse, urmând ca ele să fie casate, după obținerea avizelor necesare.





În momentul de față, spitalul a redeschis secţia clinică Boli Infecţioase II Adulţi Covid, cu 19 paturi, secţia II Adulţi pentru patologie non-Covid, secţia exterioară pentru pacienţii imunodeprimaţi cu 25 de paturi de spitalizare continuă şi mai funcţionează cu un compartiment exterior de cronici, cu 24 de paturi de spitalizare continuă, ultimele în alte incinte. Tot la sediul de pe bulevardul Ferdinand mai funcţionează zece paturi de spitalizare de zi, la demisolul clădirii, și urmează ca în cursul zilei de miercuri, 3 august, să fie efectuată o vizită a inspectorilor Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) pentru a fi dată în funcțiune aripa mică a clădirii pentru secția de copii, cu 17 paturi.